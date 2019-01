Junges Gemüse macht Gahlen 2019 interessant

Gahlen 2019



Gahlen – Die Nachwuchspferde hatten es den ersten Besuchern angetan – die gerade fünf, bzw. sechs Jahre alten Springpferde lockten am ersten Turniertag bei Gahlen 2019 in die Reithalle an der Nierleistraße und offenbarte zudem, wer vielversprechenden Pferdenachwuchs für den Sport im Stall stehen hat. Hendrik Dowe z.B. aus Heiden, der mit dem Hannoveraner For Pleasure-Sohn Firth of Tay die Springpferdeprf. Kl. A** gewann, mit des sech Jahre alte Coco Magic einen vierten Platz in der Springpferde-L holte und schließlich auch noch einen zweiten und dritten Platz in der L-Prüfung der fünf Jahre alten Pferde belegte. “Gute Ausbeute” sagt man da und fährt zufrieden nach Hause.

“Schön gemacht” – die Reithalle

Gahlen zählt zu den ersten Turnieren im gerade angebrochenen neuen Jahr, die diese Springpferdeprüfungen in der vollständig dekorierten Halle anbieten und diese Parcourserfahrungen sind hochwillkommen. Judith Emmers (Goch), einst Bereiterin im Stall Ahlmann, nutzte die Nachwuchspferdeprüfungen ebenso wie Johannes Ehning aus dem nahe gelegenen Borken. Gleich danach wurde es höher, weiter und breiter in der Halle des RV Lippe-Bruch Gahlen, der sein 25. Hallenturnier feiert und dabei mehr Platz bietet. Optisch macht die vollständig ausgebaute “1. Etage” oberhalb der Stehplätze mächtig was her, die Besucher haben mehr Platz durch die frei gewordene kurze Hallenseite gegenüber gewonnen.

Mit 200 Helferinnen und Helfern im Einsatz

Vereinschefin Christiane Rittmann und ihre Mitstreiter hörten prompt viele Komplimente, mußten allerdings auch Fragen beantworten, weil sich die Eingangssituation um mehrere Meter verschoben hat, andererseits nun zwei Durchgänge zur Halle den Besucherstrom entzerren. Spätestens am Samstag, wenn der Große Preis der Automobilgruppe Köpper lockt, für den 42 Nennungen eintrafen, wird sich das zeigen. Der RV Lippe-Bruch Gahlen ist gut gerüstet für viele Zuschauer, rund 200 Helfer aus dem Verein sind im Schichtdienst an den drei Turniertagen im Einsatz, etliche auch in der Vor- und Nachbereitung.

Ergebnisübersicht Gahlen 2019

1 Springpferdeprüfung Kl.A**,Preis des Herrn Heinrich van der Wurp, Dorsten, Ehrenpreis: Equiva Dorsten

1. P Hendrik Dowe (Heiden) auf Firth of Tay R 8.40

2. P Johannes Ehning (Stadtlohn) auf Contina 47 8.20

3. P Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Cobello 8.10

4. P Angelique Rüsen (Herborn) auf Columbus Z 3 8.00

5. P Tobias Thoenes (Uedem) auf Dallas Lady 7.90

6. P Judith Emmers (Goch) auf Glückskeks 4 7.80

6. P Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Chaloubet 3 7.80

2 Springpferdeprüfung Kl.L – 5jährig, Preis des ela’S Pflegedienst, Gladbeck, Ehrenpreis: Raiffeisen Niederrhein GmbH, Drevenack

1. P Judith Emmers (Goch) auf Glückskeks 4 8.30

2. P Hendrik Dowe (Heiden) auf Firth of Tay R 8.20

3. P Hendrik Dowe (Heiden) auf Caribo L 8.00

4. P Carina Baudach (Witten) auf Darctari 7.80

5. P Carina Baudach (Witten) auf Nikita de Reve 7.70

6. Lukas Wilmsen-Himmes (Kranenburg) auf Wembley 257 7.60

3 Springpferdeprüfung Kl.L – 6jährig, Preis der Fa. KFZ Rode + Görtz, Dorsten, Ehrenpreis: Equiva Dorsten

1. P Johannes Ehning (Stadtlohn) auf Cadorus 8.80

2. P Kathrin Wacker (Nordkirchen) auf La Vie 54 8.70

2. P Oliver Lemmer (Lohmar) auf Chattanooga 31 8.70

4. P Hendrik Dowe (Heiden) auf Coco Magic 8.60

4. P Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Fontaine 21 8.60

4. P Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt) auf Kros 8.60

4 Springpferdeprüfung Kl.M*, Preis und Ehrenpreis der R+V / VTV Vereinigte Tierversicherungen

Ehrenpreis: Freisprung des Hengstes Alaba gegeben von der Fam. Reining

1. P Katrin Eckermann (Sassenberg) auf Chao Lee 9.00

2. P Kathrin Wacker (Nordkirchen) auf La Vie 54 8.70

3. P Judith Emmers (Goch) auf Primavera 70 8.50

4. P Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Fontaine 21 8.40

4. P Katrin Eckermann (Sassenberg) auf Indigo van de Muggenhoek 8.40

6. P Tobias Thoenes (Uedem) auf Ipke Keysershof 8.30

