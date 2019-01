Gahlen: Isabelle Gerfer gewinnt den Großen Preis

Premiere in Gahlen – Isabelle Gerfer gewinnt Großen Preis ohne Stechen

Gahlen – “Wenn mir heute morgen jemand gesagt hätte, dass ich hier den Großen Preis gewinne, hätte ich gesagt `leg Dich wieder hin´”, lachte Isabelle Gerfer vergnügt. Was sie nicht für möglich gehalten hatte, trat gleichwohl ein – mit der einzigen fehlerfreien Runde im Umlauf des Großen Preises der Automobilgruppe Köpper – IN MEMORIAM Jürgen Salamon gewann die 22-jährige Studentin, die aus Odenthal bei Köln stammt, das mit 10.000 Euro dotierte Hauptereignis des Hallenreitturniers Gahlen 2019. Ein Beweis dafür, das es sich lohnt dem Gefühl zu vertrauen, wenn es um Pferde geht…

Ironie des Sports



Ironie du Bois Halleux heißt die gerade eben elf Jahre alte Stute aus belgischer Zucht, die Isabelle Gerfer sehr souverän in 63,73 Sekunden durch den Parcours trug. “Ich hab sie vor drei Jahren bekommen, keiner wollte sie haben, aber ich hatte ein ganz gutes Gefühl auf ihr”, erinnert sich die Architekturstudentin, “sie ist spät in den Sport gekommen, weil sie zunächst ein Fohlen hatte und dann doch innerhalb kurzer Zeit von L zu S-Niveau gewachsen.” Die erste Drei-Sterne-Prüfung gewannen Isabelle Gerfer und Ironie du Bois Halleux im vergangenen Jahr in Mannheim, dann folgte die Starterlaubnis für die U25-Tour beim CHIO Aachen mit der BWP-Stute. “Das war ein Traum”, schwärmt die Reiterin, “wer will nicht mal in Aachen reiten…”

Ironie du Bois Halleux stammt aus der Zucht von Jean-Lux Haine und gehört der Reiterin. “Sie ist ein absolutes Familienpferd”, unterstreicht Isabelle, die in Aachen studiert, “wenn ich nicht da bin, kümmern sich meine Eltern um sie – wir machen alles zusammen mit den Pferden.” Gahlens Hallenturnier lernte die Reiterin vor sechs Jahren erstmals kennen, da trat sie noch mit ihren Ponys an: “Ich fand das damals schon toll hier, das ist ein so gutes Publikum.”

“Time is Money”



Dicht dran am Stechen war auch Christoph Brüse aus Wachtberg mit dem rheinischen Wallach Flying Wonder – allein ein Zeitstrafpunkt (64,64) verhinderte ein Stechen. Brüse: “Ich weiß genau, wo ich die Sekundenbruchteile liegen gelassen hab. Ich mußte einmal aufnehmen, weil wir im falschen Galopp waren, da ist es passiert.” Ärgern mochte sich der Profi gleichwohl nicht über Platz zwei, schließlich sei Gahlen auch “Generalprobe” für Münster in der kommenden Woche gewesen. Auf dem dritten Rang folgte Pia-Katharina Bostock-Beeking aus Ahaus mit SGW Lord Poldy und sie freute sich rundherum über die Platzierung mit der schnellsten Runde unter den Ritten mit vier Strafpunkten. Auch auf Platz vier sahen die Zuschauer eine Amazone: Angelique Rüsen (Marl) pilotierte den gerade neun Jahre alten Cooper I Z aus dem belgischen Gestüt Zangersheide unter die Top-Fünf.

30 Paare zum Jubiläum



Insgesamt 30 Paare traten zum Großen Preis an, darunter auch Hendrik Dowe (Heiden) und Markus Renzel (Oer-Erkenschwick), die die renommierte Prüfung bereits gewinnen konnten. Isabelle Gerfer ist erst die dritte Springreiterin, die in 25 Jahren den Großen Preis gewinnen konnte. Zuvor gelang das 2002 Katharina Offel, dann 2016 und 2018 Charlotte Bettendorf aus Luxemburg. Der Siegerin 2019 wurde eine besondere Ehre zuteil – sie durfte die große Geburtstagstorte für den RV Lippe-Bruch Gahlen, die die Bäckerei Sporkmann spendiert hatte, im Parcours anschneiden.

12 Springprfg.Kl.S m.St.***Großer Preis der Automobilgruppe Köpper, Dorsten IN MEMORIAM Jürgen Salamon

Ehrenpreis: Fa. SeaBis GmbH, Uedem und Reitsport Köhne, Kirchhellen

Ehrenpreis beste Amazone: Praxis für Physiotherapie Sabrina Moche

1. P Isabelle Gerfer (Odenthal/RV Kurtscheid e.V./GER) auf Ironie du Bois Halleux 0.00 / 63.73

2. P Christoph Brüse (Wachtberg/Sportpferdezentrum Köln e.V./GER) auf Flying Wonder 1.00 / 64.64

3. P Pia-Katharina Bostock-Beeking (Ahaus/RV Osterwick e.V./GER) auf SGW Lord Poldy 4.00 / 60.81

4. P Angelique Rüsen (Herborn/RFV Alt Marl e.V./GER) auf Cooper I Z 4.00 / 60.98

5. P Leonie Jonigkeit (Moringen/Pferdesport Thüdinghausen e.V./GER) auf Dede V 4.00 / 61.20

6. P Vanessa Borgmann (Wesel/RFV Jagdfalke Brünen/GER) auf Caspar 227 4.00 / 61.72

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © Fotodesign Feldhaus