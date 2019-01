Equiline Youngster Cup – Auftakt in Leipzig

Jungstars auf dem Sprung aufs internationale Parkett

Der Equiline Youngster Cup startet bei der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, in seine zweite Saison. Die internationale Springserie richtet sich an sieben- und achtjährige Pferde, die in getrennten Abteilungen antreten. Schon so manch ein vierbeiniger Superstar hatte hier seine ersten Auftritte auf internationalem Parkett, wie zum Beispiel Christian Ahlmanns Weltmeister der siebenjährigen Springpferde Solid Gold Z.

Auch 2019 treffen sich die talentiertesten sieben- und achtjährigen Springpferde mit so namhaften Reitern wie Christian Ahlmann und Daniel Deußer auf den Etappen des Equiline Youngster Cup. Besonders spannend ist dabei die allererste Station bei der PARTNER PFERD vom 17. bis 20. Januar 2019 in der Leipziger Messe, denn gerade bei der Abteilung der Siebenjährigen treten hier oft Youngster zum ersten Mal aufs internationale Parkett. So erlebt der Zuschauer vielleicht das Debüt eines zukünftigen Championatspferdes, denn es wäre nicht das erste Mal, dass diese prestigeträchtige Springsportserie dem vierbeinigen Nachwuchs den Weg in den Spitzensport ebnet.

Die Namen im Sattel der Pferde, die im Equiline Youngster Cup starten, sind meist hoch dekoriert: Vize-Weltmeister Martin Fuchs (SUI), Deutscher Meister Andreas Kreuzer, WM-Topten-Finalist Max Kühner (AUT), der zweifache Derby-Sieger Nisse Lüneburg, die Aachen-Siegerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann sind regelmäßig dabei und auch Altmeister Ludger Beerbaum lässt es sich nicht nehmen, sich hier mit hoffnungsvollen Nachwuchspferden zu präsentieren. Und meist zeigen diese Jungspunde schnell, was in ihnen steckt. Schon die Starter bei der ersten Station des Equiline Youngster Cup 2018, eben bei der PARTNER PFERD, sammelten sensationelle Erfolge im weiteren Verlauf der Saison. Allen voran: Solid Gold Z! Der Zangersheider Hengst dominierte in Leipzig die Abteilung der Siebenjährigen, erreichte Platz zwei in der ersten Qualifikation, und den dritten Rang in der zweiten. Im Finale siegte er und landete somit den Topscore fürs Ranking der Serie. Nur etwa ein halbes Jahr später fuhr er – wieder mit Ahlmann im Sattel – den Titel „Weltmeister der jungen Springpferde“ seiner Altersklasse ein. Und vielleicht gibt es ein Wiedersehen im Equiline Youngster Cup, diesmal bei den Achtjährigen.

2018 hatte Christian Ahlmann aber auch schon bei den Achtjährigen ein heißes Eisen im Feuer. Dominator Z platzierte sich in Leipzig mit Judy Ann Melchior, der Lebensgefährtin von Ahlmann, in der zweiten Qualifikation und im Finale des Equiline Youngster Cup. Kurz darauf stieg Ahlmann selbst in den Sattel des Diamant de Semilly-Sohnes und startete mit ihm erfolgreich auf Drei-Sterne-Niveau mit Platzierungen in Lanaken (BEL), Münster und Waregem (POL).

Wie effizient und wichtig der Equiline Youngster Cup ist, zeigen die vielen hocherfolgreichen Pferde, die einst durch diese Serie ihre ersten Erfahrungen auf internationalen Turnieren sammelten. Dazu gehörte zum Beispiel der Hengst London, mit dem der niederländische Spitzenreiter Gerco Schröder 2012 bei den Olympischen Spielen in der britischen Hauptstadt Doppelsilber holte. L.B. Convall startete mit Christina Liebherr (SUI) in dieser Nachwuchstour, 2016 siegte er mit Philip Weishaupt im Großen Preis von Aachen und ein Jahr später im Großen Preis von Calgary.

Seit 2018 wird die Serie von Equiline unterstützt. Im Zuge dessen wurde der Modus verändert, denn inzwischen treten Sieben- und Achtjährige in eigenen Wertungen an. In Leipzig haben die Talente am Donnerstag ihre erste Qualifikation, die zweite folgt am Samstagvormittag. Am Sonntagvormittag geht es in der dritten Prüfung, dem Finale, um die Vergabe der Punkte fürs Ranking im Equiline Youngster Cup 2019.

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © Stefan Lafrentz