Schwedensieg im LVM Dressurchampionat

Bilanz für K+K Cup gut

Münster, 13.01.2019 – Mit dem Sieg der Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson im LVM Dressurchampionat endete der Grand Prix Special beim K+K Cup. Und dabei ist es die erste Grand Prix-Saison für den zehnjährigen Fuchs Eddieni. “Ich hatte nicht gedacht, dass es so gut geht”, strahlte die in Nottuln beheimatete Schwedin. Seit neun Jahren ist sie in Deutschland: “Ich wollte reiten lernen und das kann man in Deutschland.” Sie ist bei Patrik Kittel und seiner australischen Ehefrau zuhause. Platz zwei holte sich mannschafts-Weltmeisterin Dorothee Schneider (Framersheim) mit Fohlenhof`s Rock`n Rose vor Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit der Holsteiner Stute Annabelle.

Drei Frauen an der Spitze mit tollen Pferden



Überrascht haben auch die Pferde der Zweit- und Drittplatzierten ihre Reiterinnen. “Rosie ist ein Sensibelchen und eigentlich schätzt sie enge Hallen nicht so sehr. Insofern war es mutig nach drei Monaten Turnierpause gleich in Münster mit ihr zu starten”, sagt Schneider über ihre 13 Jahre alte Sportpartnerin. “ Aber man sieht, sie hat eine Entwicklung gemacht, sie vertraut mir.” Ein Pferd mit Temperament ist auch die elf Jahre alte Annabelle. “Die buckelt manchmal richtig los”, lacht Helen Langehanenberg,” aber ich habe mir gesagt, ich muss mit der Herausforderung stellen, sie ist nun mal explosiv. Und nun zeigt sie all ihre Qualität. Da ist noch Luft nach oben.”Das LVM Dressurchampionat ist ebenso wie das Youngster-Championat ein absolutes Glanzlicht des Dressurprogramms in Münster. Nicht zuletzt deshalb ist die Messehalle Nord ein gut besuchter Standort und speziell der Grand Prix der LVM lockte zahlreiche Dressurfans auf die Tribünen und am Sonntag auch zum Special in die Halle Münsterland.

Oliver Schulze-Brüning: Liste wird kürzer



Turnierleiter Oliver Schulze-Brüning zog mittags bereits Bilanz. Rund 30.000 Zuschauer eroberten an fünf Tagen den K+K Cup, das entspricht auch den Erwartungen des Reiterverbandes Münster. Freundliche Athmosphäre, guter Sport, die Bauernolympiade als Glanzlicht – all das sind die “Big Points” mit denen Münster regelmäßig glänzt. “Ich habe eine Liste, auf der Ideen notiert werden”, sagt Schulze-Brüning, “ich mache das jetzt seit sieben Jahren als Turnierleiter und muss sagen, die Liste ist kürzer geworden. Wenn etwas gut angenommen wird und läuft, dann muss ich es ja auch nicht ändern”. Eine seiner ersten Ideen galt vor Jahren dem Samstagabend – dessen Höhepunkt ist das Kostümspringen – das Punktespringen mit Joker. Die Begeisterung schlug am Samstag hohe Wogen über Pferd und Reiter in blau – angelehnt an den Filmerfolg Avatar oder über eine als Hahn verkleidete braune Holsteiner Stute. Apanatschi und ihre Reiterin Alina-Noel Potthoff eroberten samt der als Hühnerhof verkleideten Anhängerschaft die Herzen des Publikums und gewannen die Phonwertung mit mehr als 107 Dezibel. Ein reitender Obelix mit dickem Bauch und der als Dalmatiner verkleidete Carsten Averkamp – sie alle rissen zu Begeisterungsstürmen hin. Sportlicher Sieger war Hendrik Zurich (Gronau) mit Diarada – übrigens in “ärztlicher Mission” – Zurich war als Chirurg verkleidet.

Ergebnisüberblick K+K Cup



41 Grand Prix Special, Preis der LVM Versicherung, LVM Dressurchampionat

1. Malin Wahlberg-Nilsson (Schweden), Eddieni 74,19 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framensheim), Fohlenhof`s Rock`n Rose 73,90

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck), Annabelle 73,49

4. Anabel Balkenhol (Münster), Heuberger TSF 73,31

5. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde), Burlington FRH 72,68

6. Ingrid Klimke (Münster), Bluetooth 72,37

32 Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr., Preis der Firma Cichos, Gelsenkirchen

1. Shona Benner (Billerbeck) auf Der kleine Sunnyboy WE 894.50

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) auf ZINQ Coriander FH 889.00

3. Hanna Tillmann (Ladbergen) auf Nobel Nagano 825.50

4. Pia Mahnecke (Löhne) auf Na Belle 812.00

5. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) auf Cute Mrs.Polly FH 811.50

6. Mette Schön (Porta Westfalica) auf Jokers Jungle Prince 793.50

38 Dressurprüfung Kl.S*** – Kurz Grand Prix, Preis der LVM Versicherung, LVM – DRESSURCHAMPIONAT 2019

1. Anabel Balkenhol (Rosendahl) auf FRH Davinia la Douce 1498.50

2. Annabel Frenzen (Krefeld) auf Leolux 1484.50

3. Stefanie Wolf (Voerde) auf Love-Light 1468.50

4. Anna-Christina Abbelen (Kempen) auf Henny Hennessy 1463.50

5. Sabrina Geßmann (Münster) auf Cuantano SL 1452.50

6. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) auf Capo 20 1452.00

43 Dressurprüfung Kl.M**, Preis der Zukunft gegeben von der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, Wertungsprüfung „Preis der Zukunft“ für Junioren

1. Emma Gömmer (Eching) auf Sir Robin Off Loxley 819.50

2. Emely van Loon (Mandelbachtal) auf FBW Despereaux 806.50

3. Lily Bendig (Berlin) auf Boscolo 799.00

4. Henriette Schmidt (Naumburg) auf Rocky’s Sunshine 796.50

5. Romy Allard (Dormagen) auf Summer Rose OLD 788.50

6. Henri Schamburg (Frankfurt) auf Ducati K 783.00

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © Fotodesign Feldhaus