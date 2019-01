Katrin macht`s nochmal – Großer K+K Preis für Eckermann

Münster, 13.01.2019 – Nach dem Championat von Münster hat Katrin Eckermann auch den Großen Preis von Münster gewonnen. Die 28-jährige brachte das Kunststück fertig, die erst zehn Jahre alte Calido-Tochter Caleya auch fehlerfrei durch den Umlauf des Großen Preises zu pilotieren und dann im Stechen in 35,17 Sekunden die schnellste fehlerfreie Runde abzuliefern.

Erfolgsspur



Soviel Mut, Herz und Elan belohnten die Zuschauer in der Halle Münsterland mit rauschendem Applaus und heller Begeisterung. “Ich hab allerdings selbst nicht geglaubt, dass es mir gelingt, die Stute nach dem schnellen Stechen gestern wieder so ruhig zu bekommen, dass wir gleich nochmal gewinnen”, räumt die Siegerin ein, die sich diebisch über den Triumph freute. Caleya ist die Diva im Stall, auf die Stute und ihre Eigenheiten wird Rücksicht genommen. So wanderten also Katrin, Caleya und die Pflegerin nebeneinander zu Fuß zum Einritt, das hat die Pferdedame lieber, als wenn die Reiterin schon im Sattel sitzt. Eckermann: “Sie ist eben die Prinzessin”. Zuvor konnte Eckermann mit F.C. Okarla bereits den Preis der A.S.I Wirtschaftsberatung, das Finale der Mittleren Tour gewinnen.

Banges Warten – Sechs im Stechen



Lange hatte das Publikum auf den ersten fehlerfreien Ritt warten müssen und den lieferte der 21. Starter Jan Andre Schulze Niehues mit Fitch und dann wurden es insgesamt sechs Paare im Stechen. Platz zwei eroberte Thomas Holz aus Greven mit Buffy, Dritter wurde Felix Haßmann mit Balance. Und auf Rang vier landete Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado. Diese vier Paare sind damit auch für das Finale der MITSUBISHI MOTORS Masters League in Dortmund im März qualifiziert und Katrin Eckermann hat ein Luxusproblem: Gleich zwei neue Mitsubishi PKW, die nach Hause gefahren werden wollen…

Ergebnis Großer K+K Cup Preis



28 Springprüfung Kl S**** mit Stechen, Grosser K+K Preis von Münster, Qualifikation zur MITSUBISHI MOTORS Masters League

1. Katrin Eckermann (Füchtorf), Caleya 0/ 35,17

2. Thomas Holz (Greven), Buffy 0/37,67

3. Felix Haßmann (Lienen), Balance 0/ 37,90

4. Maurice Tebbel (Emsbüren), Don Diarado 0/ 38,88

5. Karl jun. Brocks (Waltrop), Chasmo 0/ 40,26

6. Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf), Fitch 0/47,25

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © Große-Feldhaus