Tobi Meyer gewinnt den Großen Preis des Landes Brandenburg

Einfach unschlagbar: Tobi Meyer gewinnt mit Sensationsritt den Großen Preis des Landes Brandenburg und der Hengststation Maas J. Hell

So geht rasant: Tobi Meyer pilotierte im Großen Preis des Landes Brandenburg seinen Hengst Samurai in unglaublichen 32,81 Sekunden fehlerfrei durch den Stechparcours in der Neustädter Graf von Lindenau-Halle. Damit war er dort fast zwei Sekunden schneller als der zweitplatzierte Marco Kutscher, der mit Charco ebenfalls fehlerfrei blieb – allerding 34,79 Sekunden benötigte. Auf dem dritten Platz landeten Hans-Peter Konle und Quick Step in 35,31 Sekunden.

Für Tobias Meyer ist es nicht der erste Erfolg in Neustadt (Dosse) – schon 2011 konnte er bei dem internationalen Turnier das Championat gewinnen. Jetzt ist er zu seinem alten Arbeitgeber Gestüt Sprehe zurückgekehrt und erkennt: “So gute Pferde wie im Moment hatte ich noch nie, da macht Reiten natürlich doppelt Spass.” Samurai kam als Zuchthengst auf das Gestüt. “Dass ich ihn jetzt reiten darf, das ist wie ein Geschenk für mich – Neustadt war gerade einmal der zweite Start und das mit einem Sieg zu beenden ist sensationell.”

Für den Erfolg gab es jede Menge Weltranglistenpunkte und 6250 Euro Preisgeld. Lob für den Erfolg gab es von Marco Kutscher: “Ich war zwei Sekunden langsamer, aber ich habe nicht viel falsch gemacht: der Ritt von Tobi und Samurai war heute von einem anderen Stern – da muß ich dann auch mit dem zweiten Rang mal zufrieden sein.” Daneben lobte er die Rahmenbedingungen in Neustadt: “Es passt hier für Pferde und Reiter. Da habe ich auch gerne die weitere Anreise in Kauf genommen, auch wenn Münster vor der Haustür liegt.”

“Das CSI setzt eine Marke. Wir freuen uns, daß wir an diesem Erfolg mitarbeiten können”, freut sich Regine Ebert, Geschäftsführerin der Neustädter Gestüte. Insgesamt kamen 12200 Zuschauer, um in der am Sonnabend und Sonntag ausverkauften Halle Spitzensport und Show rund um Pferd zu erleben. “Die Analyse ist in diesem Jahr einfach: beim CSI Neustadt hat optimal alles gepasst. Ab sofort laufen die Vorbereitung für 2020 – da steht unsere 20ste Veranstaltung an; dieses Jubiläum wollen wir gebührend feiern”, bilanzierte Veranstalter Herbert Ulonska mit einem Blick in die Zukunft.

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © Stefan Lafrentz