Italienisches Temperament im IDEE KAFFEE Preis

Partner Pferd Leipzig: Lorenzo de Luca gewinnt hellwach

Leipzig – Es war eine knappe Entscheidung im IDEE KAFFEE Preis, dem internationalen Fehler-Zeit-Springen der PARTNER PFERD in der Leipziger Messe. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich zwei junge Pferde mit Weltklassereitern im Sattel. Nur zwei Paare schafften es, den Parcours im IDEE KAFFEE Preis in einer Zeit von unter 51 Sekunden zu bewältigen. Am Ende lagen nur sechs Hundertstelsekunden zwischen dem Sieger und dem Zweitplatzierten. Vorne weg schaffte es Lorenzo de Luca (ITA), Siebtplatzierter im Springreiter-Finale der vergangenen Weltreiterspiele von Tryon, mit der erst neunjährigen, belgisch gezogenen Stute Evita van’t Zoggehof. Er verwies Christian Ahlmann (Marl) mit dem ebenfalls neunjährigen Zangersheider Hengst Atomic Z auf den zweiten Platz. Platz drei ging an den Schweizer Pius Schwizer mit Cina Donna AWR.

Am Freitagvormittag waren die Voltigierer in den ersten Umlauf des FEI Vaulting World Cup gestartet. Bei den Damen liegt Vize-Weltmeisterin Janika Derks (Dormagen) in Führung vor Weltmeisterin Kristina Boe (Hamburg) und Alina Ross (Userin). Bei den Herren liegt Vize-Weltmeister Jannik Heiland (Wulfsen) zur Halbzeit knapp vorn. Zweiter ist Thomas Brüsewitz (Köln) vor dem Kolumbianer Juan Martin Clavijo.

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen der Sparkassen Sport-Gala, die mit der Qualifikation zur Weltcup-Prüfung der Springreiter startet. Die zauberhafte Show mit Top-Acts der Pferdeszene bildet den Mittelteil, bevor die Sparkassen-Trophy die Einlaufprüfung für den Vierspänner-Weltcup entscheidet.

TICKETS:



Resttickets der PARTNER PFERD gibt es an der Tageskasse.

Die PARTNER PFERD im TV und Stream:



Am Samstag, 19. Januar zeigt der MDR ab 14.05 Uhr das gesamte Championat von Leipzig über den Internet-Kanal auf www.mdr.de/sport.

Am Sonntag, 20. Januar überträgt der MDR im Fernsehen ab 16.30 Uhr in seiner Sendung Sport im Osten die Entscheidung im Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig, gleichzeitig Wertungsprüfung für den Longines FEI Jumping World Cup. Am Dienstag, 22. Januar fasst Eurosport von 16.00 bis 17.00 Uhr die Highlights zusammen. Im Livestream werden die Prüfungen der FEI World Cups (Springen, Fahren, Voltigieren) von FEI.TV im Internet übertragen, alle weiteren Prüfungen der PARTNER PFERD können Sie bei ClipMyHorse.tv verfolgen.

ERGEBNISSE der PARTNER PFERD 2019:

Freitag, 18. Januar 2019:

17. SPOOKS- Amateur Trophy – Small Tour, Zwei- Phasen Springprfg., International

1. Julia Muth (GER), El Bandiata B 0/23.86 Phase 2

2. Julie Thielen (GER), Bad Man 0/24.11 Phase 2

3. Celine Mürdter (GER), Cosma 0/26.43 Phase 2

4. Susanne Winter (AUT), Cornet’s Castello 0/26.51 Phase 2

5. Hannah Seibel (GER), Cassini Royal 0/26.67 Phase 2

6. Julia Muth (GER), Lorina 0/26.79 Phase 2

20. SPOOKS- Amateur Trophy – Medium Tour, Zwei- Phasen Springprfg., International

1. Gerrit Flücken (GER), California’s Sister 0/24.73 Phase 2

2. Joan Wecke (GER), Corina 0/24.92 Phase 2

3. Roman Schlieckmann (GER), Cedric S 0/25.88 Phase 2

4. Lisa Schwarte (GER), Bugatti du Rouet 0/26.09 Phase 2

5. Antonia Kircher (GER), Aleqs 0/26.21 Phase 2

6. Tina Trampnau (GER), Canair 0/26.26 Phase 2

23. SPOOKS- Amateur Trophy- Large Tour, Zwei- Phasen Springprfg., international

1. Andre Hanisch (GER), Conesse H 0/24.39 Phase 2

2. Tamara Schnyder (SUI), Sanny 0/24.50 Phase 2

3. Andre Hanisch (GER), Coreana H 0725.33 Phase 2

4. Tamara Schnyder (SUI), Quinsten Ts 0/25.71 Phase 2

5. Faye Füllgraebe (GER), Quebec 0/25.82 Phase 2

6. Kimberley Alexandra Gibson (GER), Dree Boeken’s Diarados Roeschen 0/27.06 Phase 2

28 FEI WorldCup Individual Female- round 1

1. Janina Derks (GER), LF: Barbara Rosiny P: Dark Beluga 8.431

2. Kristina Boe (GER), LF: Winnie Schlüter P: Don de la Mar 7.897

3. Alina Ross (GER), LF: Marion Schulze P: San Zeno 7.796

29. FEI WorldCup Individual Male- round 1

1. Jannik Heiland (GER), LF: Barbara Rosiny P: Dark Beluga 8.650

2. Thomas Brüsewitz (GER), LF: Patric Looser P: Danny Boy OLD 8.608

3. Juan Martin Clavijo (COL), LF: Simone Aebi P: For Ever du Chalet CH 8.133

4. Viktor Brüsewitz (GER), LF: Tanja Evers P: Laser 8.059

5. Kristian Roberts (USA), LF: Winnie Schlüter P: Highlander 5.473

30. FEI WorldCup Pas-de-Deux – round 1

1. Theresa Sophie Bresch (GER), Torben Jacobs (GER), LF: Patric Looser P: Danny Boy OLD 8.008

04. IDEE Kaffee-Preis, Springprfg. Nach Fehlern und Zeit, international

1. Lorenzo de Luca (ITA), Evita van’t Zoggehof 0/50.67

2. Christian Ahlmann (GER), Atomic Z 0/50.73

3. Pius Schwizer (SUI), Cina Donna AWR 0/51.23

4. Tobias Meyer (GER), Coeur de Lion 0/52.08

5. Jan Wernke (GER), Queen Rubin 0/52.51

6. Malin Baryard-Johnsson (SWE), H&M Second Chance 0/52.97

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © Stefan Lafrentz