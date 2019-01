Leipzig: Sparkassen Sport-Gala

Mit Charme aus Italien und Perfektion aus Australien

Leipzig – Voll besetzte Tribünen umrahmten das Geschehen der Sparkassen Sport-Gala in der Arena der PARTNER PFERD. Der einzigartige Mix aus Weltcup-Pferdesport und exquisiter Show hat eine begeisterte Fan-Gemeinde, die bis nach Mitternacht Pferde, Reiter und Fahrer feierte.

Alberto Zorzi (ITA) verbreitete am Freitagabend in der Leipziger Messehalle einen Hauch von „La Dolce Vita“, denn nachdem sein Landsmann Lorenzo de Luca bereits am Nachmittag eine Ehrenrunde anführte, gewann der 29-Jährige die Qualifikation zur Wertungsprüfung des Longines FEI Jumping World Cup und machte das italienische Glück perfekt: „Heute ist ein italienischer Tag“, freute sich Zorzi und lobte seine vierbeinige Sportpartnerin: „Danique ist eine echte Allzweckwaffe und für alle möglichen verschiedenen Springen einsetzbar. Sie hat das heute echt super gemacht!“ Mit dieser elfjährigen KWPN-Stute verwies Zorzi einen auf Platz zwei, der berühmt und unter seinen Springreiterkollegen regelrecht berüchtigt ist für schnelle Runden. Zweiter wurde nämlich Felix Haßmann (Lienen) mit seinem bewährten Balzaci. Platz drei ging an Maikel van der Vleuten (NED) mit Idi Utopia.

In der Sparkassen-Trophy dominierte Boyd Exell (AUS) die Konkurrenz und pilotierte seinen Vierspänner sozusagen an die Pole-Position, denn diese Einlaufprüfung entschied über die Startreihenfolge in der Wertungsprüfung des FEI Driving World Cup am Sonntag. Mit dieser Vorlage darf der siebenfache Weltcup-Finalsieger den Vorteil des letzten Starters genießen. Ihm folgten die beiden Niederländer Bram und Ijsbrand Chardon, Papa Ijsbrand ließ seinem Sohn Bram dabei den Vortritt.

Der Show-Block zwischen den beiden Weltcups begeisterte mit abwechslungsreichem Programm. Lisa Röckener präsentierte magische Dressur-Elemente, teils lediglich mit Halsring, teils ganz ohne Zaum und Freiheitsdressur. Auf eine Traumreise verführte das Team Mirage Español mit ihrem wunderschönen Cartujano-Hengst und gesanglicher Unterstützung. Im Reiterspiel traten Christian Ahlmann und Sandra Auffarth in einem Working-Equitation-Wettbewerb gegeneinander an, allerdings nicht auf schnittigen Lusitanos, sondern auf Kaltblütern des Landgestüt Moritzburg.

Der PARTNER PFERD-Samstag startet mit der SPOOKS-Amateur Trophy. Anschließend geht es im Equiline Youngster Cup in die zweite Qualifikation für Nachwuchspferde. Mittags wird das Championat von Leipzig entschieden, dann geht es in den Selleria Equipe Goldenen Sattel. Der Abend steht im Zeichen der Entscheidung im FEI Vaulting World Cup. Zwei ganz unterschiedliche Prüfungen schließen den Tag, nämlich das Zeitspringen im Preis des Stern Auto Center Leipzig und die Six-Bars-Springprüfung im Kolibri-Preis.

Freitag, 18. Januar 2019:

06. Longines FEI Jumping World Cup Qualifikations- Prüfung, nach Fehlern/Zeit, International

1. Alberto Zorzi (ITA), Danique 0/63.32

2. Felix Haßmann (GER), Balzaci 0/63.76

3. Maikel van der Vleuten (NED), Idi Utopia 0/63.87

4. Max Kühner (AUT), Vancouver Dreams 0/64.58

5. Irma Karlsson (SWE), Ida van de Bisschop 0/64.81

6. Kendra Claricia Brinkop (GER), Caramia 0/64.91

