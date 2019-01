Enno Klaphake gewinnt den Goldenen Sattel

Selleria Equipe Goldene Sattel – Weltcup-Station der Voltigierer entschieden

Leipzig – Der Selleria Equipe Goldene Sattel ist eine Traditionsprüfung bei der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, und geht seit diesem Jahr mit dem Titelzusatz in Memoriam Hans Günter Winkler weiter. Den Sieg schnappte sich Enno Klaphake. Bei den Voltigierern ist die Leipziger Etappe des FEI Vaulting World Cup entschieden.

„Es ist eine große Ehre“, freute sich der Sieger im Selleria Equipe Goldener Sattel, in memoriam Hans Günter Winkler, Enno Klaphake (Mühlen). „Zum einen, weil Hans Günter Winkler alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Und zum anderen sich jetzt in die Liste der Sieger des Goldenen Sattels eintragen zu dürfen.“ Denn dort stehen Namen wie Christian Ahlmann, Marcus Ehning und Daniel Deußer. Wer über den Namen Klaphake stolpert, liegt richtig, denn Enno Klaphake ist der kleine Bruder von WM-Equipe-Reiterin Laura Klaphake.

Vier U21-Reiter treten im Goldenen Sattel an und finden ihren Besten im Pferdewechsel. Durchweg kam Klaphake mit allen Pferden gut zurecht und erzielte mit seinem eigenen und zwei weiteren die Wertnote 8,8 und mit einem Pferd die 8,1. Unterm Strich eine Gesamtwertzahl von 33,5. Nur 0,1 Punkte dahinter rangierte Cedric Wolf (Buchholz). Es folgte Emelie Pieper (Arnsberg) auf Rang drei und Hannes Ahlmann (Reher) auf Platz vier. „Das Niveau war in diesem Jahr enorm hoch“, attestierte Joachim Geilfuß, einer der beiden Richter, den jungen Springreitertalenten und auch sein Richterkollege Marco Kutscher war voll des Lobes, auch für die Prüfung an sich: „Es ist für alle eine völlig neue Herausforderung gewesen, in dieser Atmosphäre mit Pferdewechsel. Die vier haben das sehr gut gemacht und nehmen eine tolle Erfahrung mit nach Hause“, ist sich Kutscher sicher.

Im Anschluss entschied der zweite Umlauf im FEI Vaulting World Cup über die Punktevergabe fürs Ranking der Leipziger Station. Die Topscores gingen ausschließlich an deutsche Athleten. In der Damenwertung siegte die Vize-Weltmeisterin Janika Derks (Dormagen) mit Dark Beluga und Barbara Rosiny an der Longe. Bei den Herren dominierte ebenfalls ein Vize-Weltmeister, nämlich Jannik Heiland (Wulfsen/Dark Beluga/Barbara Rosiny), der in Leipzig neue Elemente in der Kür testete, und zwar mit ganz offensichtlichem Erfolg. Im Pas de Deux sicherten sich wie im Vorjahr Theresa Sophie Bresch (Heidelberg) und Torben Jacobs (Köln) mit Danny Boy und Longenführer Patric Looser die Punkte. Es war ihr letzter Auftritt in Leipzig, denn nach dem Weltcup-Finale in Saumur beenden die beiden ihre Voltigier-Laufbahn.

Der PARTNER PFERD-Sonntag startet mit der SPOOKS-Amateur Trophy. Es folgt das Finale im Equiline Youngster Cup. Danach fällt die Entscheidung im FEI Driving World Cup, bevor der Longines FEI Jumping World Cup, presented by Sparkasse, Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig den glanzvollen Schlusspunkt hinter die PARTNER PFERD 2019 setzt. Die PARTNER PFERD 2020 findet übrigens statt vom 16. bis 19. Januar 2020.

TICKETS:

Resttickets der PARTNER PFERD gibt es an der Tageskasse.

Die PARTNER PFERD im TV und Stream:

Sonntag, 20. Januar, 16.30 Uhr, MDR „Sport im Osten“ Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig, gleichzeitig Wertungsprüfung für den Longines FEI Jumping World Cup

Dienstag, 22. Januar, 16.00 bis 17.00 Uhr, Eurosport, Highlights

Im Livestream werden die Prüfungen der FEI World Cups (Springen, Fahren, Voltigieren) von FEI.TV im Internet übertragen, alle weiteren Prüfungen der PARTNER PFERD können Sie bei ClipMyHorse.TV verfolgen

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © Thomas Hellmann