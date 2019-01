Equiline Youngster Cup 2019 ist gestartet

Klaesener und Kukuk siegen zum Auftakt in Leipzig

Der Equiline Youngster Cup ist in die neue Saison gestartet. Bei der PARTNER PFERD werden vor allem die Siebenjährigen mit großer Spannung erwartet, denn sie erleben in Leipzig oft ihren ersten Auftritt auf internationalem Parkett. Hier hatte im Finale Christoph Klaesener mit Marlon vd Heffinck die Nase vorne. Bei den Achtjährigen siegte Christian Kukuk mit Creature.

Die erste Station des Equiline Youngster Cup 2019 ist entschieden. Bei den ersten beiden Qualifikationen beeindruckte zunächst der aktuelle Deutsche Meister Mario Stevens (Molbergen), denn er siegte in beiden Prüfungen mit dem Balou du Rouet-Sohn Botakara. Im Finale musste er allerdings zwei Springfehler hinnehmen und den Sieg einer anderen Nachwuchshoffnung überlassen. Marlon vd Heffinck mit Christopher Kläsener (Bad Essen) im Sattel war in der zweiten Qualifikation Zweiter geworden, überzeugte dann aber im Finale auf ganzer Linie. Der in Belgien gezogene Desir du Chateau-Sohn und der Bereiter im Stall von Marco Kutscher verwiesen Katrin Eckermann (Sassenberg) und ihren Hengst Daddy’s Destiny (Comme Il Faut x Acasino B) auf Platz zwei. Und auf Platz drei folgte eben Kutscher (Bad Essen) seinem Angestellten mit dem Perigueux-Sohn Policeman.

In der Abteilung der Achtjährigen gab es ein Wiedersehen mit dem Vorjahressieger der Siebenjährigen. Solid Gold Z hatte ein phantastisches Jahr 2018, das nach vielen erfolgreichen Starts mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft der jungen Springpferde in seiner Altersklasse gipfelte. Sein Reiter Christian Ahlmann (Marl) hält große Stücke auf den Hengst von Stakkato Gold aus einer Calvin Z-Mutter: „Er hat sich super entwickelt. Er ist ein Traumpferd, ist super zu reiten und hat im Parcours mit keiner Aufgabe Probleme!“ Am Leipziger Turniersonntag musste er sich jedoch knapp geschlagen geben. Viel riskiert und dafür mit dem Sieg belohnt wurde nämlich Christian Kukuk (Riesenbeck). Der Bereiter im Stall von Ludger Beerbaum ging mit einem Nachkommen seines Erfolgspferdes Colestus an den Start. Creature heißt der vielversprechende Nachwuchs, der nun den Topscore im Equiline Youngster Cup landete. Dritter wurde Max Kühner (AUT) mit Elektric Blue P (Eldorado v.D. Zeshoek x For Pleasure).

Wie effizient und wichtig der Equiline Youngster Cup ist, zeigen die vielen hocherfolgreichen Pferde, die einst durch diese Serie ihre ersten Erfahrungen auf internationalen Turnieren sammelten. Dazu gehörte zum Beispiel der Hengst London, mit dem der niederländische Spitzenreiter Gerco Schröder 2012 bei den Olympischen Spielen in der britischen Hauptstadt Doppelsilber holte. L.B. Convall startete mit Christina Liebherr (SUI) in dieser Nachwuchstour, 2016 siegte er mit Philip Weishaupt im Großen Preis von Aachen und ein Jahr später im Großen Preis von Calgary. Seit 2018 wird die Serie von Equiline unterstützt. Im Zuge dessen wurde der Modus verändert, denn inzwischen treten Sieben- und Achtjährige in eigenen Wertungen an. In Leipzig hatten die Talente am Donnerstag ihre erste Qualifikation, die zweite folgte am Samstagvormittag. Am Sonntagvormittag ging es dann in der dritten Prüfung, dem Finale, um die Vergabe der Punkte fürs Ranking im Equiline Youngster Cup 2019

Über Equiline



Der italienische Reitsportausstatter Equiline ist seit über 35 Jahren einer der weltweiten Marktführer. Ob elegante Turniermode für den Dressurreiter, schnittige Outfits für den Springreiter oder stylische Ausrüstung für Training und Freizeit, Equiline kombiniert italienischen Schick mit topmodernen sowie funktionalen Materialien und macht die Kleidung damit zum Allzeitwegbegleiter für Sie und Ihn. Aber auch fürs Pferd gibt es die komplette Ausrüstung von A wie Abschwitzdecke bis Z wie Zaum in Spitzenqualität. Mit einer exklusiven Sattelkollektion wird Equiline den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen dieser wichtigsten Verbindung zwischen Reiter und Pferd – eben dem Sattel – gerecht. Ebenso umfangreich und innovativ sieht es bei den zahlreichen Gebissen aus, die es im Equiline-Angebot gibt. Last but not least wartet Equiline mit einem selbstkonzipierten Sicherheitssteigbügel auf, der Maßstäbe im Reitsport setzt. Getestet werden alle Equiline-Produkte übrigens von einer exquisiten Expertise, nämlich von absoluten Weltklasse-Reitern wie Billy Twomey (IRL), Ben Maher (GBR), Laura Kraut (USA), Lauren Hough (USA) und Dorothee Schneider (GER).

Stationen des Equiline Youngster Cup 2019



PARTNER PFERD, Leipzig, 17.-20. Januar 2019

Deutsches Spring- und Dressur Derby, Hamburg, 29. Mai – 2. Juni 2019

Paderborn Challenge, Paderborn, 12.-15. September 2019

MUNICH INDOORS, München, 21.-24. November 2019

Ranking des Equiline Youngster Cup 2019, Siebenjährige

1. Christopher Klaesener (GER), 20 Punkte

2. Katrin Eckermann (GER), 17

3. Marco Kutscher (GER), 13

4. Malin Baryard-Johnsson (SWE), 12

5. Felix Haßmann (GER), 11

6. Guido Jun. Klatte (GER), 10

7. Michael Jung (GER), 9

8. Mario Stevens (GER), 8

9. Tobias Bachl (GER), 7

10. Denis Lynch (IRL), 6

Ranking des Equiline Youngster Cup 2019, Achtjährige



1. Christian Kukuk (GER), 20 Punkte

2. Christian Ahlmann (GER), 17

3. Max Kühner (GER), 13

4. Marcus Ehning (GER), 12

5. Maurice Tebbel (GER), 11

6. Kevin Staut (FRA), 10

7. Kendra Claricia Brinkop (GER), 9

8. Leopold van Asten (NED), 8

9. Ludger Beerbaum (GER), 7

10. Karel Cox (BEL), 6

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © Stefan Lafrentz