20. Ball der Pferdefreunde – Nacht zum Tage gemacht

(Neumünster) Rund 6000 Gäste haben den 20. Ball der Pferdefreunde zu einem Spitzenereignis gemacht: Bis in die frühen Morgenstunden wurde in drei Hallen getanzt, sorgten eine brasilianische Tanzgruppe und die beliebten Marchingbands für fröhliche Ausgelassenheit. Zwischenzeitlich bildeten sich sogar Trauben von Gästen am Eingang – so groß war der Andrang. Für den Veranstalter – den Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. – ein Kompliment: Aus dem ganzen Land und aus benachbarten Bundesländern kamen Feierfreudige, um den Jubiläumsball mit zu erleben.

Unterstützung für das Therapeutische Reiten im Norden

Der Ball begann mit einer Scheckübergabe. In jedem Jahr werden Spendeneinnahmen für einen guten Zweck rund um das Thema Pferd vergeben. Das Kuratorium für Therapeutisches Reiten erhielt aus den Händen des Pferdesportverbands-Vorsitzenden Dieter Medow und des Ehrengastes, Ministerpräsident Daniel Günther, in diesem Jahr einen Scheck über 2.300 Euro. Wiebke Wieschendorf (Fachbeirat Therapeutisches Reiten, Bevern) freute sich sichtlich über diese mehr als willkommene Unterstützung für das Reiten als Therapieform.

Gäste aus allen Bereichen der Gesellschaft

Der Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. konnte sich über etliche Besucher aus Sport, Wirtschaft und Politik freuen. Die Olympiareiter Peter Thomsen und Dirk Schrade (Vielseitigkeit) und der Nationenpreisreiter Thomas Voß (Springen) waren genauso dabei wie die Stadtpräsidentin Neumünsters, Anna Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras. Für den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein und aktuellen Bundesratspräsidenten Daniel Günther barg die Jubiläumsauflage des Balls das Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern. Der Schleswig-Holsteiner war bereits früher schon Gast beim Ball der Pferdefreunde und nutzte auch diesmal die Gelegenheit zu vielen Gesprächen. Ebenfalls dabei waren der Chef der Staatskanzlei Dirk Schrödter und die Staatssekretärin des Innern, Kristina Herbst.

Tanzen bis in die Morgenstunden

Getanzt wurde in den Holstenhallen in drei Hallen, stetig flanierten Besucher zwischen den einzelnen Locations hin und her und sowohl die Gastronomie, als auch Foto- und Frisurenstudio meldeten Hochbetrieb. Vor 20 Jahren startete der Ball der Pferdefreunde kleiner. “Wir haben mit 3000 Besuchern bei der ersten Auflage begonnen”, erinnerte sich Dieter Medow, “und schon damals war die Stimmung gut”. Daran hat sich nichts geändert, die Zahl der Besucher allerdings kletterte von Jahr zu Jahr in die Höhe. Schon jetzt freuen sich die Pferdefreunde auf die 21. Auflage des Balls der Pferdefreunde am 18. Januar 2020.

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © Hansen