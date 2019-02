CES VALENCIA TOUR

Jung und erfolgreich – die Nachwuchspferde in Valencia



(Valencia) Höher, schneller, weiter ist es im CES Valencia bei der Spring Tour geworden mit dem Beginn der Master- und der Classic Tour. Und die sah am Donnerstag eine Britin und einen Franzosen vorn. Tania Moody holte sich den ersten Sieg mit der 13 Jahre alten Reine du Very, dahinter behauptete sich Michel Hecart gleich zweimal auf Platz zwei und drei in der ersten großen Prüfung der Spring Tour..

Britin mit spanischem Wohnsitz

Tania Moody ist gerade erst 21 Jahre alt, hat bereits zweimal Europameisterschaften der Junioren und der Children für Großbritannien bestritten und lebt auf Mallorca. Die junge Amazone, deren wichtigster Sponsor Vater Kevin Moody ist, hat in Spanien bereits bedeutende Prüfungen wie z.B. den Großen Preis von Palma oder die 29. Trofeo Infanta Elena gewonnen. Dagegen ist der 66-jährige Michel Hecart aus Frankreich ein Routinier. Der Profi aus Haras de la Roque pilotierte Solero und Vip de la Roque in die Platzierung der Trofeo Muamai (1,40 m).

Tschechisch-deutsches Doppel

Mit Spannung verfolgt wurden die Prüfungen der Youngster-Touren, denn bemerkenswert viele gute junge Pferde sind im CES Valencia zu Gast um Prüfungserfahrungen zu sammeln. So konnte Zuzanna Zelinkova aus Bratislava die sieben Jahre alte Holsteiner Stute Ekatharina perfekt in Szene setzen: Das Damenteam gewann zum Abschluss der ersten Youngster-Woche im Stechen das Youngsterspringen. Ekatharina von Casall-Montender stammt aus einem bekannte Stall. Die Stute kommt aus der Zucht von Professor Dr. Hartwig Schmidt aus Borsfleth, Züchter auch der Weltmeister-Stute Corradina (Carsten-Otto Nagel).

“Wir haben sie vierjährig gekauft und ich bin nicht nur heute, ich bin immer mit ihr zufrieden”, schwärmt Zuzanna Zelinkova von ihrem Nachwuchspferd, “Ekatharina ist ein wirklich intelligentes Pferd.” Während die Nachwuchspferde jetzt im CES Valencia ein wenig entspannen können, geht es für die erfahrenen Kandidaten nun erst richtig los in der Master, Classic und Premium-Tour.

Spanier Bastida beeindruckt in Valencia

Mit insgesamt sechs Pferden ist Zelinkova nach Valencia gereist – vier Youngster und zwei Pferde für die großen Springen sind dabei. “Ich mag es hier, alles ist zentral beieinander und übersichtlich, das gefällt mir sehr gut”, urteilt die Springreiterin, die erst vor zwei Tagen Geburtstag feiern konnte, über die neue Tour-Offerte in Spanien. Zelinkovas härtester Konkurrent in der Youngsterprüfung war wie schon in den Tagen zuvor der Spanier Mariano Martinez Bastida. Der 35-jährige beeindruckt im CES Valencia mit der Qualität seiner Nachwuchspferde: neben Platz zwei mi Hybalia hinter Zelinkova gab es für den Spanier mit Nosa JW den Sieg in der Trofeo Teun van Riel – der letzten Wochenprüfung für die sechs Jahre alten Springpferde – un keineswegs der erste Erfolg seit Beginn der Spring Tour am Dienstag.

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © J. Billmann