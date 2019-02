Weihegold und Werth “dirigieren” in der Holstenhalle

(Neumünster) Es war ein sicherer Sieg, ein verdienter und laut bejubelter Sieg: Isabell Werth hat bei den VR CLASSICS in den Holstenhallen mit Weihegold OLD die Qualifikation zum FEI Dressage World Cup – die Grand Prix Kür der VR Bank Neumünster souverän mit 86,81 Prozent gewonnen und in der Ehrenrunde die ganze Holstenhalle “dirigiert”. Standing Ovations gab es für die 14 Jahre alte Stute und ihre weltberühmte Reiterin.. Die Ehrenrunde war dann das I-Tüpfelchen für alle – die schon berühmte Werth-Faust wurde zur Kurbel, mal ging die Hand ans Ohr, als könne sie nicht genug hören und mit der piaffierenden Weihegold forderte sie mehr – noch mehr Applaus, der ihr bereitwillig und vergnügt gespendet wurde. Niemand zelebriert Ehrenrunden so wie I.W., wenn alles paßt – Pferdeform, Ergebnis und Stimmung.

Bestform erzeugt Begeisterung

Es war der insgesamt neunte Sieg von Isabell Werth in der Weltcup-Kür in Neumünster und sie hat ihn sehr genossen. “Weihegold war sehr gut drauf, sehr fokussiert, einmal ein bißchen schneller als ich, aber das ist etwas, was ich mir merken muss”, so die Doppel-Weltmeisterin und Titelverteidigerin im FEI Dressage World Cup. Alles, was man in Neumünster erlebt habe, unterstreiche nur, welchen Stellenwert der Weltcup hier habe, mit welchem Enthusiasmus die Zuschauer den Dressursport begleiten.

Tatsächlich waren bereits tausende zur Qualifikation im Grand Prix dabei, am Sonntag gab es dann keinen freien Platz mehr, als die 15 besten Paare den Preis der VR Bank Neumünster eroberten. “Wir haben in den vielen Jahren hier nicht nur nette Siegerinnen kennengelernt, sondern überhaupt Reiterinnen und Reiter, die nahbar und bodenständig sind”, unterstrich Dirk Dejeweski, Vorstand der VR Bank Neumünster, “und so sind wir als Unternehmen auch.”

Run auf das Finale geht weiter

Hinter der Rekordsiegerin reihte sich Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Damsey FRH ein (83,82), der mit seinen 17 Jahren putzmunter und fit durch die Holstenhalle trabte. “Ich habe einmal ein wenig viel riskiert”, räumte Langehanenberg ein, “aber – ohne Risiko kommt man nicht voran. Jetzt geht es nochmal nach s`Hertogenbosch.” Langehanenberg übernahm mit 71 Punkten die Führung in der West-Europaliga des FEI Dressage World Cup vor Dorothee Schneider (Framersheim) mit 70 Zählern und Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit 68 Punkten.

Für Judy Reynolds aus Irland war der Weltcup-Start in Neumünster ein weiterer Schritt Richtung Weltcup-Finale mit Vancouver K (82,75). Die in Dorsten lebende Irin plant genauso wie ihre deutschen Mitbewerberinnen den Start bei der zehnten Qualifikationsstation im März in den Niederlanden. Einen mehr als achtbaren Erfolg verbuchte Kathleen Keller aus Appen mit San Royal im FEI Dressage World Cup.

Dorothee Schneider siegt im Grand Prix Special

Mit dem zweiten Sieg von Pathétique unter Dorothee Schneider endete der Grand Prix Special im Championat der Pferdestadt Neumünster. Diese von der R+V / VTV Generalvertretung Stapelfeldt präsentierte Prüfung war zugleich auch Schauplatz zukünftiger Grand Prix-Pferde. Pathétique ist genauso wie der fünftplatzierte Quintus von Isabell Werth elf Jahre alt, Mannschafts-Olympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe aus Dinklage pilotierte ihr zehn Jahre altes Nachwuchspferd Destiny OLD auf den dritten Rang und auch die in Hamburg lebende Juliane Burfeind hatte mit Devanto ein erst zehn Jahre altes Dressurtalent unter dem Sattel. Dorothee Schneider übrigens feierte am Sonntag Geburtstag, hatte aber dank der Pferde wenig Zeit zum plaudern, denn gleich nach dem Grand Prix Special folgte der FEI Dressage World Cup mit dem Preis der VR Bank Neumünster, den sie mit Sammy Davis jr. auf dem fünften Platz beendete.

Ergebnisüberblick VR Classics

4 CDI-W – FEI Grand Prix Kür, Preis der VR Bank neumünster



1. Isabell Werth (Rheinberg/RFV Graf von Schmettow Eversael) auf Weihegold OLD 434.05

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck/RV St.Georg Münster e.V.) auf Damsey FRH 419.13

3. Judy Reynolds (IRL) auf Vancouver K 413.75

4. Benjamin Werndl (Tuntenhausen/RFV Aubenhausen e.V.) auf Daily mirror 9 402.70

5. Dorothee Schneider (Framersheim/Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V.) auf Sammy Davis jr. 397.98

6. Kathleen Keller (Appen/HH-Schleppjagdverein e.V.) auf San Royal 3 390.33

15 Nat. Dressurprüfung Kl. S*** – Grand Prix Special, R+V / VTV Generalvertretung Stapelfeldt

1. Dorothee Schneider (Framersheim/Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V.) auf Pathétique 1873.50

2. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde/RV Gehrde e.V.) auf Burlington FRH 1834.00

3. Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage/RUFG Falkenberg e.V.) auf Destiny OLD 1823.00

4. Isabell Werth (Rheinberg/RFV Graf von Schmettow Eversael) auf Quintus 129 1801.50

5. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn/RFV Paderborn e.V.) auf Flynn PCH 1755.00

6. Juliane Burfeind (Hamburg/RV Harsefeld u.Umg.) auf Devanto 1743.50

Quelle: Kerstan Medien

Foto: © Stefan Lafrentz