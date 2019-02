Springreiterclub Bayern: Countdown läuft für die Amateure



Die SC Bayern Tour geht auf die Zielgerade vor dem großen Finale in Küps. Doch zuvor kann noch zweimal gepunktet werden. Die SC Bayern Tour ist – im Gegensatz zum Bayernchampionat – den Amateuren vorbehalten. Noch zweimal haben die Mitglieder die Möglichkeit, für die SC Bayern Tour 2018 zu punkten: Sonnefeld-Frankenhof vom 16.05.-19.05.2019 L, M und S-Springen. In Detter vom 22.05.-26.05.2019 kann man sein Punktekonto in M und S-Springen auf Vordermann bringen. In der Small Tour führt momentan Fabio Völk vor Jakob Schaller und Luca Victoria Golombek, in der Medium Tour hat Jakob Schaller die Nase vorn, gefolgt von Chantelle Bremer und Katharina Bühling. Die Large Tour führt Dominik Hieber an vor Sven Niklas Zeller und Nadja Schmittlein. Doch bei zwei weiteren Turnieren kann sich noch viel ändern.

Alle Ranking Listen unter: www.sc-bayern.de

Quelle + Foto: U.Puschak