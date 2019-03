Noch 90 Tage bis zum 90. Deutschen Spring-Derby

90. Deutsche Spring – und Dressur-Derby in Hamburg

Hamburg – Der legendäre Turnierklassiker, das von J.J.Darboven präsentierte Deutsche Spring- und Dressur-Derby, kündigt sich erneut mit einem Jubiläum an. Nachdem 2018 der 60. Dressur-Derby-Sieger gekrönt wurde, wird am 2. Juni 2019 – also in nur noch 90 Tagen – der sage und schreibe 90. Spring-Derby-Sieger gefeiert. Grund genug schon mal mit einem VIP-Ticket-Gewinnspiel in Feierlaune zu kommen. Unter @engarde_mkt werden auf Instagram VIP-Tickets für das von J.J.Darboven präsentierte 90. Deutsche Spring-Derby verlost, und zwar ab heute!

Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte und sicher live dabei sein möchte, sollte sich sputen. Am Sonntag sind die Sitzplätze im Springstadion zwar schon seit dem Sommer ausverkauft, im Dressur-Stadion gibt es hingegen noch Restkarten, die gleichzeitig als Stehkarten für den gesamten Derby-Platz gelten. Für den Turniersamstag sind noch wenige Sitzplatzkarten im Springstadion zu haben. Für die drei anderen Turniertage gibt es noch Tickets. Dabei hat jeder Tag des von J.J.Darboven präsentierten Deutschen Spring- und Dressur-Derby sportliche Highlights zu bieten.

Der Mittwoch wartet schon mit der ersten Qualifikation fürs Spring-Derby im Preis der „Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG“ auf. Am Donnerstag steht das Mercedes-Benz Championat von Hamburg auf dem Programm. Außerdem entscheidet sich im Grand Prix de Dressage, dem Preis des Helenenhofes, Familie Schwiebert, wer sich für das Almased 61. Deutsche Dressur-Derby mit Pferdewechsel am Sonntag qualifiziert. Am Freitag wird im Preis der Deutschen Kreditbank AG die zweite Qualifikation zum Spring-Derby ausgeritten. Der Turniersamstag steht ganz im Zeichen der höchstdotierten Springserie der Welt, denn die Etappe Hamburg kürt ihre Global Champions League und Longines Global Champions Tour Sieger. Und dann ist er da, der Derby-Sonntag – und zwar der 90.

Infos:

Informationen über den Turnierklassiker in Hamburg Klein Flottbek gibt es unter www.hamburgderby.de und auf Facebook und Instagram unter @engarde_mkt

Das Kartentelefon ist unter Telefon 01805 – 119 115 erreichbar. (Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr).

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © Stefan Lafrentz