Simone Blum siegt im Championat von Mannheim

Simone Blum und Alice schaffen das Double: Sieg im Championat von Mannheim und in der „Badenia – Großer Preis der MVV“

(ppb) Das war ein Sieg mit Ansage: Am Sonntag nach ihrem Erfolg im Championat von Mannheim hatte Simone Blum (Zolling) sich mit den Worten „… und am Dienstag nehmen wir die Badenia in Angriff“ von der Presse verabschiedet. Am heutigen Dienstag, dem Schlusstag des 56. Mannheimer Maimarkt- Turniers, machte sie diese „Drohung“ wahr und gewann den abschließenden Höhepunkt der Traditionsveranstaltung „Die Badenia – Großer Preis der MVV“. Dafür erhielt sie 16.250 Euro Preisgeld.

„Alice war heute einfach der Wahnsinn, ich bin so stolz auf sie!“ Mit der 12-jährigen Stute, mit der sie im vergangenen Jahr in Tryon den WM-Titel gewonnen hatte, war sie im MVV-Reitstadion Mannheim im Stechen der 12 „Nuller“ aus dem Umlauf nach einem erneut fehlerfreien Ritt in 35.17 Sekunden die Schnellste und ließ damit Sergio Alvarez Moya (Spanien) und die neun Jahre alte Stute MHS Attraction klar hinter sich (0/36.51). Maurice Tebbel (Emsbüren) mit seinem Hengst Don Diarado folgte auf dem dritten Rang (0/37.44). Simone Blum ist damit nach Meredith Michaels-Beerbaum (1993 mit Quickstar) die Zweite Reiterin, die mit demselben Pferd sowohl Championat als auch die Badenia für sich entscheiden konnte.

Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender von Hauptsponsor MVV, dem Turnier-Chef Peter Hofmann für die langjährige Unterstützung ganz herzlich dankte („Die MVV ist der Anker unseres Turnieres!“), gratulierte der strahlenden Siegerin und erklärte: „Die Badenia heute hat gezeigt, warum wir dieses Sponsoring machen.“Die Weltmeisterin, Championatssiegerin und Badenia-Gewinnerin dankte „allen Beteiligten, die dieses Turnier möglich gemacht haben“ und versprach – sehr zur Freude von Peter Hofmann: „Wir kommen gerne wieder!“

Quelle: Hartmut Binder

Foto: © Ursula Puschak