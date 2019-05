CCI2*-S: Geländesport satt, Jeanette von Schiller gewinnt

Beim One-Day-Event, der CCI2*-S Prüfung um den Gutshof-Ei Cup am Sonntag, kämpften 99 Teilnehmer aus zwölf (!) Nationen um den Sieg. An der Spitze der ersten Abteilung stand Jeanette von Schiller mit dem zehnjährigen Holsteiner Choko v. Carrizo, die ihr Dressurergebnis von 35,0 Minuspunkten ins Ziel brachte. „Das Turnier Hornsmühlen hat eine gigantische Entwicklung gemacht“, so die Siegerin, „und es hat mega viel Spaß gemacht, die Geländestrecke zu reiten.“ Platz zwei ging an Pauline Knorr, zweifache Deutsche Meisterin und Vize-Teameuropameisterin im Nachwuchslager. Mit ihrem Spitzenpferd Wilbert BO v. Watermill Rolex xx kam die 23-Jährige auf 37,6 Minuspunkte. Sven Lux belegte auf der Grafenstolz-Tochter Amerina Sue den dritten Platz (41,6). In der zweiten Abteilung führte Maja Kozian-Fleck die Siegerehrung an. Die 27-Jährige hatte nach zweijähriger Turnierpause die Trakehner Stute Saviola v. Grafenstolz unter dem Sattel. In der Dressur erhielt das Paar 38 Minuspunkte und dem fügte es auch im Parcours und Gelände keine Strafpunkte mehr hinzu. Ganz knapp dahinter mit 38,1 Minuspunkten rangierte Tom Nikolas Körner mit dem Holsteiner Wallach Chip Chap auf Platz zwei vor Paula Reinstorf auf der erst siebenjährigen Hannoveraner Stute Ilara v. Inliner (40,5)

Spannender Sport im Gelände



Der 3120 Meter Geländekurs, der über den Grund der Familie Behmann und der Freiherrn von Fürstenberg führt, hielt 25 Aufgaben für die Teilnehmer bereit. Eine veränderte Streckenführung sorgte für ein ganz neues Bild des Kurses. Insgesamt waren drei Wasserkomplexe zu absolvieren, dazu gehörte die einzigartige Passage im Stocksee, die dieses Jahr gleich am Anfang der Prüfung abgefragt wurde, ein Coffin mit einem natürlichen Flussdurchritt und der Gutshof-Ei Teich am Turnierplatz. Die größten Klippen stellten neben der Stocksee-Passage ein wuchtiger Baumstamm an einem Hang, eine Hecke mit Graben und zwei offene Ecken dar. Der Schwierigkeitsgrad der Strecke, den Kursdesigner Fried Schwien in Zusammenarbeit mit Tassilo Brenninkmeyer und Martin Zastrow sowie Axel Behmann und Gerd Hamann entworfen hat, war etwas höher als in den Vorjahren. „Die Strecke war ein klein bisschen schwieriger als sonst, aber überall fair gebaut“, erläuterte Peter Thomsen. Die vorgegeben Zeit von sechs Minuten war eine weitere Herausforderung. Nur sechs Reiter schafften es ohne Zeitfehler ins Ziel. Siegerin Maja Kozian- Fleck betonte nach ihrem Ritt: „Ich habe mir bewusst Hornsmühlen ausgesucht, weil es eine anspruchsvolle Strecke ist. Es wäre schön, wenn es irgendwann eine Dreisterne-Prüfung geben würde.“