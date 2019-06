Pferd International in München: Auf dem Weg zum Zuschauerrekord

Bereits mehr als 50.000 Zuschauer besuchten die Pferd International 2019

Top-Reiter, bunte Shows und bestes Wetter: Bei der 36. Pferd International München bahnt sich auf der Olympia-Reitanlage ein Zuschauerrekord an. Über 50.000 Besucher strömten in den vergangenen drei Tagen nach München-Riem zu Süddeutschlands größter Freiluftveranstaltung rund ums Pferd. Morgen geht´s auf die Zielgerade . Gleich in der Früh gab es heute einen österreichischen Sieg in der Einlaufprüfung zur Qualifikation im NÜRNBERGER BURG- POKAL, Deutschlands wichtigster Serie für Dressur-Nachwuchspferde. Olympiareiterin Victoria Max-Theurer und ihr achtjähriger Valparaiso hatten am Ende mit 75,34% die Nase vorne. Am dichtesten auf den Fersen war der Österreicherin Reitmeister Hubertus Schmidt aus Nordrhein-Westfalen, der mit Denoix PCH auf 74,51% kam. Die bayerischen Fahnen waren auf Platz sechs und sieben vertreten: Doctor Davidson und Greetje Hesse-Wadenspannen vom Zuchthof Wadenspanner (71,56%) und Sir Max vorgestellt von Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen (71,07%).