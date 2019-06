Bayernchampionat 2019: Maximilian Ziegler siegt in Küps

Endlich war es so weit: 27 Paare stellten sich dem anspruchsvollen Parcours des S** über 1,45m nach Fehlerpunkten und Zeit in der ersten Qualifikation für das Bayernchampionat in Küps, den Dieter Heinz und sein Team erstellt hatten – schließlich war Maximilian Ziegler ganz oben auf dem Treppchen. Diese 1.Quali war spannend bis zum Schluss: Als erster Starter war Wolfgang Puschak auf „Number One“ mit dem kniffligen Parcours konfrontiert: Nullrunde! Doch dann war lange erst mal Pause- hier mal ein Abwurf, dort zwei. Dann pilotierte der Münchner Rüdiger Renner seinen achtjährigen Hannoveraner Ludwig brillant durch die Arena – knapp hinter Wolfgang Puschak auf Rang zwei. Das Publikum fieberte mit, hielt für seinen Favoriten die Daumen, doch auch Lokalmatador Hans-Peter Konle ärgerte sich mit „Quick Stepp“ über einen Abwurf, war aber als schnellster „4er“ schließlich sechster. Dann startete Maximilian Ziegler auf seinem schnellen „Charlie Z“, sauste um die Ecken und setzte sich deutlich an die Spitze des Feldes! Nach langer Verletzungspause siegte Max Ziegler (Augsburg – West) auf Charlie Z vor Wolfgang Puschak mit Number One und Rüdiger Renner auf Ludwig. Auf Platz vier landete erneut Wolfgang Puschak, der mit dem KWPN – Wallach „Edgar“ als einziger Teilnehmer beide Pferde fehlerfrei durch den Parcours pilotierte. Tobias Bachl blieb auf „Corne“ ebenfalls fehlerfrei – Rang fünf. Auf den Plätzen sieben bis neun platzierten sich Patrick Afflerbach, Edwin Schmuck und Alexander Müller mit je einem Abwurf.

Zweite Qualifikation für das Bayernchampionat in Ingolstadt-Hagau bei den Reitertagen



Vom 11. – 14. Juli 2019 finden die Reitertage in Ingolstadt – Hagau mit der 2.Qualifikation für das Bayernchampionat 2019 statt.

Foto: © Ursula Puschak