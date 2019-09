CSI Ising: David Will gewinnt schwerstes Springen des Freitags- Fehnl und Puschak schließen sich an

Bei strahlendem Sonnenschein stellten sich 66 Starter oberhalb des Chiemsees auf Gut Ising der anspruchsvollen ersten Qualifikation zum Großen Preis, einem Zweiphasenspringen der Klasse S**. David Will (GER) und sein OS Wallach Forrest Gump (Forsyth x Feuerwerk) waren nicht zu schlagen.

Dem Parcoursteam um Johann Sailer und Steffen Bühling war eine große Herausforderung gelungen. Bereits die erste Phase stellte zahlreiche Anforderungen an Pferd und Reiter, an denen viele bereits scheiterten. Wer aber im Grundparcours und in Phase zwei fehlerfrei blieb, war platziert.

Nach einem spannenden Springen siegte schließlich David Will (GER) vor Sven Fehnl (GER) auf der neunjährigen Holsteinerin Celsia (Cassini I x Carpaccio). Auf dem dritten Platz behauptete sich der 28-jährige Wolfgang Puschak (GER) auf seinem zehnjährigen Holländer Edgar vor Toni Haßmann(GER) und dem Holsteiner Hengst Contendrix. Rang fünf schnappte sich die schnellste Amazone des Feldes, Emilia Löser (GER) auf Lesodoro aus der Zucht und im Besitz von Karsten Huck. Platz sechs ging an den bayerischen gekörten Hengst Con Spirit (Cornet Obolensky x Accorado I) unter seinem Besitzer Daniel Dassler (GER).

Die erste schwere Prüfung des Tages, ein S* nach Fehlern und Zeit, sicherte sich Felix Haßmann(GER) auf seinem Schimmel SL Brazonado vor Max Weishaupt (GER) auf dem Holsteiner Nexus. Rang drei ging an den Syrer Mohamad Mogheeth Al Shehab und den KWPN Wallach Easy von Ultimo. Platz vier sicherte sich Jörg Oppermann (GER) auf Cantica von Canturano und Jörne Sprehe (GER) mit Chepatta. Der Ire Jeremy Sweetnam, der für den Gastgeber startet, belegte mit Colour My Life Platz sechs.

Am Samstag um 8.30 Uhr eröffnen die U25 Reiter

Quelle: UP

Foto: © Ursula Puschak