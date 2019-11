Rudolf Hindelang – Der Visionär des Reitsports wird fehlen

Rudolf Hindelang verstarb am 31.10.19

Am 31. Oktober 2019 verlor der Initiator des European Youngster Cups U 25, Rudolf Hindelang den Kampf gegen seine tückische Krankheit.

Vor Jahren hatte sich Rudolf Hindelang der Förderung von Junioren und jungen Reitern verschrieben, zunächst sicher, weil er sah, dass es für junge Reiter nach ihrer Zeit bei den Jungen Reitern schwierig ist, bei den „Erwachsenen“ Fuß zu fassen. Seine Tochter Carina war sein bestes Beispiel in nächster Nähe. Es wurde seine Herzensangelegenheit, den Springnachwuchs zu fördern. Rudi Hindelang initiierte zunächst den Bavarian Youngster Cup U 18 (für die Bayern) und ermöglichte es dem Reiternachwuchs auf guten Turnieren im näheren Umfeld ihrer Vorbilder zu starten und Erfahrung zu sammeln. Später weitete er das Teilnehmerfeld auf ganz Deutschland (German Younster Cup) aus, schließlich auf Europa, den heutigen European Youngster Cup (EyCup) U 25.

Im Rahmen des EyCups U 25 finden die Qualifikationen in ganz Europa statt, das begehrte Weltfinale bei den Amadeus Horse Indoors in Salzburg. Dieses Jahr werden die Finalisten in Salzburg Rudolf Hindelang schmerzlich vermissen, der ihre Ritte immer sorgfältig und mit Enthusiasmus bildlich festhielt. Der gratulierte und dafür sorgte, dass sie sich Interviews stellten – auch ein Aspekt der Nachwuchsförderung. In all den Jahren seines Engagements half er zahlreichen jungen Talenten, sich in ihrem Lieblingssport zu etablieren.

Quelle: UP

Foto: © Ursula Puschak / Reitsport-Nachrichten.eu