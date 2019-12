ALRV: Stefanie Peters soll auf Carl Meulenbergh folgen

Vorstand wird um Birgit Rosenberg erweitert

Stefanie Peters soll Carl Meulenbergh als neue Präsidentin des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) nachfolgen. Außerdem wird der Vorstand des ALRV um Birgit Rosenberg auf nun drei Mitglieder erweitert.

„Ich werde mich im April nicht mehr zur Wiederwahl stellen“, sagt Carl Meulenbergh, seit 2010 ALRV-Präsident. Mit Stefanie Peters habe man die ideale Nachfolgerin in den eigenen Reihen, „die den ALRV in eine neue Zeit führen wird“, so der 76-Jährige, in dessen Amtszeit unter anderem die Ausrichtung der Europameisterschaften im Jahr 2015 fiel. Stefanie Peters ist dem CHIO Aachen und dem ALRV seit mehr als einem Vierteljahrhundert in verschiedensten ehrenamtlichen Funktionen eng verbunden, seit 2008 als Mitglied des Aufsichtsrats. Diesem – vorbehaltlich der Zustimmung der ALRV-Mitgliederversammlung im April 2020 – fortan als Präsidentin voranzustehen, „würde mich sehr stolz machen“, so die 47-jährige geschäftsführende Gesellschafterin der NEUMAN & ESSER GROUP. Denn es gibt ihr die Möglichkeit, „weiter in diesem tollen Team aus Aufsichtsrat, Beirat und den Mitarbeitern von ALRV und Aachener Reitturnier GmbH mitgestalten zu dürfen.“

Der Vorstand des ALRV wird ab dem 1. Januar 2020 um Birgit Rosenberg erweitert. „Die Aufgaben des Vorstands werden immer mehr“, erläutert Carl Meulenbergh. Um diesen auch zukünftig vollumfänglich gerecht zu werden, habe sich der Aufsichtsrat zur Erweiterung des Vorstands, den bislang der Vorstandsvorsitzende Frank Kemperman und Helen Rombach-Schwartz bilden, entschlossen. Mit der Leiterin der Sportabteilung habe man die bestens geeignete Person im eigenen Haus. Birgit Rosenberg sei „nicht nur sehr erfahren, sondern auch in der internationalen Pferdesportszene bestens vernetzt“, so Frank Kemperman. So arbeitet Birgit Rosenberg seit 16 Jahren für den Aachen-Laurensberger Rennverein, organisierte die Weltreiterspiele 2006 und die Reitsport-Europameisterschaften 2015 in Aachen mit, zudem gehörte sie den Organisationsteams der Weltreiterspiele 2002 in Jerez sowie der Olympischen Reiterspiele 2008 in Hongkong an. Der neuen, erweiterten Aufgabe sieht sie gespannt entgegen: „Ich freue mich sehr auf die Verantwortung und die vielen Herausforderungen der Zukunft.“

Quelle: Niels Knippertz

Foto: © CHIO Aachen