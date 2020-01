Benjamin Wulschner und Jan Peters feiern Sieg im Eröffnungsspringen,Charlotte-Christina Hahn gewinnt den Preis der Hengststation Maas J. Hell GmbH

Der Auftakt für die Jubiläumsauflage des CSI Neustadt (Dosse) ist gelungen.Ein erstes Highlight des internationalen Sports bot das Eröffnungsspringen am Donnerstag. Den Gewinn in der Prüfung, die angesichts 135 startenden Paaren geteilt wurde sicherten sich zwei gute Bekannte in Neustadt: Benjamin Wulschner mit Fabiella fehlerfrei in 0/46,88 gewannen die erste Abteilung, die zweite sicherten sich Jan Peters und Epona.

Zuvor hatte der 8jährige Oldenburger Schimmelhengst Diaron bei den jungen Pferden überzeugt und das erste Springen der Youngster-Tour gewonnen: Patrick Stühlmeyer gewann mit ihm fehlerfrei in 56,28 Sekunden. Der zweite Platz ging an Alexa Stais und Coco Mercedes – ebenfalls fehlerfrei in 56.34 Sekunden.

Freude herrschte bei Veranstalter Herbert Ulonska als ausgerechnet ein Bereiterin seines Gestütes den Preis der Hengststation Maas J. Hell GmbH gewann: Charlotte-Christine Hahn schaffte mit For ever Fun, einem neunjährigen Holsteiner Wallach die schnellst Runde in der Springprüfung der Klasse M. “ ´Funny´ hat bewiesen, was diese Pferd ausmacht – Charakter” erklärte die 25jährige, die seit Oktober für die Hengststation Hell als Bereiterin tätig ist.

Eine erste Bilanz zog auch Herbert Ulonska nach den beiden Auftakttagen: “Wenn Pferde und Reiter gesund und weitgehend zufrieden mit der Veranstaltung sind, dann bin ich es natürlich auch.”

Ein Gedanke, der Herbert Ulonska derzeit bewegt, daß ist die Dressur: “Nach 20 Jahren ist ein guter Zeitpunkt, einen Schritt weiterzugehen und die Dressur Ins Turnier einzubinden. Dafür können wir die optimalen Bedingungen auf Gestütsgelände nutzen und die Prüfungen in der T-Halle durchführen und dann am Sonnabend ein Kür in die Haupthalle einbinden.”

1/1 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit Preis der Heinze Beteiligungs GmbH

Medium Tour

Table A, FEI Art. 238.2.1 / Höhe: 1,40m

1. Benjamin Wulschner (Dahlen/Kastanienhof Cramon e.V/GER) auf Fabiélla BH 0.00 / 46.88

2. Hans-Peter Konle (Küps/RC Küps e.V./GER) auf Quick Stepp 4 0.00 / 47.78

3. Steffen Krehl (Lentzke/Ländlicher RFV Lentzke e.V./GER) auf Conchito 7 0.00 / 50.66

4. Thomas Brandt (Winsen/RSG Winsen/Aller/GER) auf Alcantra 0.00 / 51.40

5. Thomas Kleis (Passow/Pferdesportarena Schloss Wendorf e./GER) auf Christian 29 0.00 / 52.63

6. Adrian Schmid (/SUI/SUI) auf Comrado 0.00 / 52.76

1/2 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit

Preis der Heinze Beteiligungs GmbH

Medium Tour

Table A, FEI Art. 238.2.1 / Höhe: 1,40m

1. Jan Peters (Brück/RFV Schwanebeck e.V./GER) auf Epona 65 0.00 / 47.48

2. Andre Thieme (Plau am See/RFV Plau am See e.V/GER) auf Cellisto 0.00 / 49.25

3. Frederic Tillmann (Grevenbroich/RC Gut Neuhaus Grevenbroich/GER) auf Oreal Des Etains Z 0.00 / 50.92

4. Felix Ewald (Storkow/Reitclub Gut Wochowsee e.V./GER) auf Cera 77 0.00 / 51.82

5. Vincent Geerink (/NED/NED) auf Gelster 0.00 / 52.67

6. Jennifer Pedersen (/DEN/DEN) auf Quintana S 2 0.00 / 52.94

7 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit

Preis der Saak Beton- und Umwelttechnik GmbH

Ehrenpreis gegeben von Devoucoux

7 & 8j. Pferde

Table A, FEI Art. 238.2.1 / Höhe: 1,30 – 1,35m

1. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld (Oldenburg)/RV Oldenburger Muensterland e.V/GER) auf Diaron OLD 0.00 / 56.28

2. Alexa Stais (Thedinghausen/RSA/RSA) auf Coco Mercedes 0.00 / 56.34

3. Siegmar Stroehmer (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Cermit 20 0.00 / 56.73

4. Frederic Tillmann (Grevenbroich/RC Gut Neuhaus Grevenbroich/GER) auf Rocket Z 0.00 / 56.94

5. Ezequiel Andres Ferro Menendez (/ARG/ARG) auf Emi Initia 0.00 / 57.10

6. Jeff Paw Nielsen (/DEN/DEN) auf Ibiza VK 0.00 / 57.23

11 Int. Springprüfung nach Strafpunkten

Preis des Labor Dr. Böse GmbH

Bronze Amateurs

Table A, FEI Art. 238.1.1 / Höhe: 1,15m

1. Ines Villmann-Doll (Wietze/RFV Allertal/GER) auf Casino 92 0.00 / 63.04

1. Silke Lehmann (Brokstedt/RV Breitenburg e.V./GER) auf Firefox GD 0.00 / 61.15

1. Anna Kim Schulle (Tangerhütte/RFV Colbitz e.V./GER) auf Lasco – Debo 0.00 / 61.20

1. Sophie Herling (Sonnewalde/RFV Sonnewalde e.V./GER) auf Lincoln 128 0.00 / 68.67

1. Saskia Ohrmund (Breddin/Jumping Arena Gadow e.V./GER) auf Tabita 5 0.00 / 55.79

6. Denise Wirth (Tamm/RC Tamm/GER) auf Celleskari 4.00 / 63.53

6. Lukas Wappler (Eisbergen/Reit-u. Voltigierverein Bad Oeynhau/GER) auf Leandro 200 4.00 / 74.18

6. Juliana von Zweydorf (Ludwigsfelde/VRG Schäferhof e.V./GER) auf Cro 4 4.00 / 61.80

6. Julia Keßler (Plau/Mühlen-Reitclub Friedrichsruhe e. V/GER) auf C’est Pippilotta 4.00 / 62.93

12 Int. Springprüfung nach Strafpunkten

Preis der Firma Devoucoux Sättel

Silver Amateurs

Table A, FEI Art. 238.1.1 / Höhe: 1,25m

1. Sophia Geistlinger (Lüttenmark/RV Beestwind e.V./GER) auf Baloua 0.00 / 58.88

1. Jasmin Hille (Jüterbog/RFV Niederwerbig e.V./GER) auf Carmen van de Mieth 0.00 / 66.06

1. Ines Villmann-Doll (Wietze/RFV Allertal/GER) auf Clarabela 0.00 / 63.86

1. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt/ Wilstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Dantus H 0.00 / 66.40

1. Anna Unterlandstättner (Ludwigsfelde/Reiten & Fahren Chevalier Genshagen/GER) auf Daydream 104 0.00 / 60.16

1. Valentina Teich (Herzberg/RV Hardenberg e. V./GER) auf Ewiona DL 0.00 / 69.63

1. Saskia Ohrmund (Breddin/Jumping Arena Gadow e.V./GER) auf Quemoy KT 0.00 / 66.04

1. Estelle Rytterborg (/SWE/SWE) auf Carla Gut Basthorst 0.00 / 61.14

1. Jens Heine (Delitzsch/RC Leipzig 2000 e. V./GER) auf Dünensturm 0.00 / 66.53

13 Int. Springprüfung nach Strafpunkten

Preis des Böckmann Center Havelland

Gold Amateurs

Table A, FEI Art. 238.1.1 / Höhe: 1,40m

1. Kimberley Alexandra Gibson (Elisenau/RV Elisenau e.V./GER) auf Dree Boeken’s Diarados Roesche 0.00 / 60.35

1. Lukas Wappler (Eisbergen/Reit-u. Voltigierverein Bad Oeynhau/GER) auf Lauricio 2 0.00 / 65.73

1. Kira Gammersbach (Essen/Warsteiner RV e. V./GER) auf Ultimate Z 2 0.00 / 72.04

1. Tina Trampnau (Delitzsch/RC Leipzig 2000 e. V./GER) auf Helsinki 4 0.00 / 63.36

1. Philine Widmayer (Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Casquintero 0.00 / 64.28

6. Julia Richter (Storkow/Reitclub Gut Wochowsee e.V./GER) auf Castini 3 4.00 / 65.54

6. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt/ Wilstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf DSP Danthes H 4.00 / 61.40

6. Sarah Weidert (Kleinmachnow/Hof Bernadotte e.V./GER) auf Surprise 208 4.00 / 71.19

6. Jens Heine (Delitzsch/RC Leipzig 2000 e. V./GER) auf Chabalou 2 4.00 / 64.79

30 Nat. Springprüfung Kl. M*

Preis der Hengststation Maas J. Hell GmbH

1. Maren Hoffmann (Murr/Jumping Arena Gadow e.V./GER) auf Covina Ass 0.00 / 55.03

2. Florian Köpp (Neustadt (Dosse)/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Cassiko 0.00 / 55.05

3. Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf/RSV Rothenburg OL e. V./GER) auf Give it to me 0.00 / 56.11

4. Jasmin Selke-John (Schönwalde-Glien/SJ Pferdesport Pausin e.V./GER) auf Mona Lisa 438 0.00 / 58.06

5. Takashi Haase Shibayama (/JPN/JPN) auf Spirit 334 0.00 / 58.11

6. Charlotte-Christine Hahn (Schenefeld/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf For Ever Fun 0.00 / 58.67

25 Nat. Springpferdeprüfung Kl. A**

Preis des Tjeert Rijkens

1. Christian Dietrich (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Terra 32 8.00

2. Ronny Voigt (Neustadt/Dosse/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Carlos Santana 26 7.80

3. Meike Kelpin (Berlin/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Komplize 4 7.70

4. Martin Schutza (Rauen/Ländlicher RFV Ladeburg e.V./GER) auf Kilian D 7.50

5. Udo Verworner (Bernau/Ländlicher RFV Ladeburg e.V./GER) auf Longfellow 5 5.80

6. Jan Graefe (Blumenthal/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Dyjon 5.00

26 Nat. Springpferdeprüfung Kl. L

Preis der Firma Peer Span

1. Martin Schutza (Rauen/Ländlicher RFV Ladeburg e.V./GER) auf Emrado D 8.50

2. Martin Schutza (Rauen/Ländlicher RFV Ladeburg e.V./GER) auf Cyrill D 7.60

3. Christian Dietrich (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Terra 32 7.30

4. Ronny Voigt (Neustadt/Dosse/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Carlos Santana 26 5.80

27 Nat. Springpferdeprüfung Kl. L

Preis der Firma Reitsport Lübars Silke Paris

1. Colin Hackert (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Caskarico 8.80

2. Martin Wißenbach (Plattenburg-Netzow/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Con Clyn 8.00

3. Christian Dietrich (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Chapeau Ciaco 7.90

4. Jasmin Selke-John (Schönwalde-Glien/SJ Pferdesport Pausin e.V./GER) auf Elvanto PS 7.80

4. Jasmin Selke-John (Schönwalde-Glien/SJ Pferdesport Pausin e.V./GER) auf Kandrovaro PS 7.80

6. Thomas Kann (Plattenburg/RFV Uenze e.V./GER) auf Cellisto AR 7.70

28 Nat. Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A**

Preis Prestige Italia

1. Sophie Herling (Sonnewalde/RFV Sonnewalde e.V./GER) auf Lincoln 128 0.00 / 56.88

2. Anastasia Gaitanides (Hamburg/Schiffbeker RV e.V./GER) auf Ally Mc Beal 36 0.00 / 57.51

3. Christine Laura Kastl (Budenheim/RSV Rheinhessen-Mitte e.V/GER) auf Blue Marlin 0.00 / 66.92

4. Lilly Köneke (Henstedt-Ulzburg/RV Vogelsang/Henstedt-Ulzburg/GER) auf Clara 162 4.00 / 59.70

5. Helena Dietrich (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Allez Hop 2 4.00 / 66.95

6. Lara Spörke (Neustadt (Dosse)/Kastanienhof Cramon e.V/GER) auf Ascordia 8.00 / 63.07

29 Nat. Springprüfung Kl. M*

Preis der Hengststation Maas J. Hell GmbH

1. Charlotte-Christine Hahn (Schenefeld/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf For Ever Fun 0.00 / 55.51

2. Marvin Jüngel (Schönteichen OT Hausdorf/RSV Rothenburg OL e. V./GER) auf Give it to me 0.00 / 55.70

3. Florian Köpp (Neustadt (Dosse)/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Cassiko 0.00 / 55.86

4. Siegmar Stroehmer (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf Caramel 49 0.00 / 56.63

5. Siegmar Stroehmer (Neustadt/RFV HLG Neustadt e.V./GER) auf My Lord Corrado 0.00 / 57.48

6. Takashi Haase Shibayama (/JPN/JPN) auf Spirit 334 0.00 / 57.82

Quelle: Pegamo / Kerstan

Foto: © S.Lafrentz