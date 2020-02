BadenClassics 2020: Niklaus Rutschi (SUI) siegt im Grossen Preis

CSI Offenburg: Niklaus Rutschi (SUI) siegt im Großen Preis – Wolfgang Puschak bester Bayer

An Spannung kaum zu überbieten war der Große Preis von Offenburg, schließlich hatten sich dreizehn von 48 Reitern für das Stechen qualifiziert. Eine bis auf den letzten Platz besetzte Halle hielt bei jedem Start den Atem an, wenn sich ein Teilnehmer an den Start machte. Die Daumen wurden fest gedrückt, es hieß, alles zu geben. Beim Stechparcours war kaum eine Möglichkeit abzukürzen, also wurde alles über Wendungen und Zeit entschieden. Am besten gelang dies alles dem Schweizer Niklaus Rutschi auf seinem Zangersheider Hengst Quinao de Chandor Z. Er siegte vor seiner Landsfrau Annina Züger mit PB Douglass Chavannais und konnte somit mit einem nagelneuen Smart die Heimreise antreten. Platz drei ging an den Franzosen Jacques Helmlinger mit Tonic des Mets.

Als bester Bayer konnte sich Wolfgang Puschak (GER) mit seinem bewährten Number One für das Stechen qualifizieren und landete schließlich auf Rang sieben.

Quelle: UP

Foto: © Ursula Puschak