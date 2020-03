Karlsfeld 2020 – Junge Reiter und junge Pferde im Fokus

Drei Tage Springturnier auf der Reitanlage Pickl in Karlsfeld bei Dachau bei besten Bedingungen – Reiterherz, was willst du mehr?! Entsprechend groß war der Andrang auf dieser gepflegten Anlage.

Am Freitag richtete sich die Aufmerksamkeit von Reitern und Züchtern auf die Springpferde – Prüfungen. Die Springpferde A ** für 4 bis 6-jährige Pferde sicherte sich Lawrence Greene vom gastgebenden Verein auf dem fünfjährigen DSP- Cellestial – Sohn Chap the Red, gefolgt von Wolfgang Puschak (RV Augsburg – West) auf dem fünfjährigen Westfalen Emil von El Salvador x Aloubé Z, dem ersten Sohn seiner Erfolgsstute Aluta. Platz drei ging an Johannes Holzeder vom Rottaler RFV auf dem ebenfalls fünfjährigen Zangersheider Schimmelwallach Piccobello van’t Roosakker ( Kassander van’t Roosakker x Canabis Z). Ebenfalls auf dem dritten Rang sahen die Richter den fünfjährigen Ziroccos Jawhar HAB, ein Wallach von Zirocco Blue x Quickstar unter Detlef Kasier jun (RFV St. G. Geisenhausen.

In der anschließenden L-Springpferdeprüfung für Fünf – bis Siebenjährige sicherte sich Johannes Holzeder mit dem fünfjährigen Picobello Van’t Roosaaker den überlegenen Sieg in der ersten Abteilung. Mit dem sechsjährigen DSP Wallach Call me Best Boy (Canabis x Askari) platzierte sich Basile Bettendorf auf Rang zwei vor Max Weishaupt und seinem sechsjährigen Chatset W (Cordess x Sable Rose) aus Familienzucht. Ebenfalls auf Platz drei platzierte sich ein weiteres Mal Basile Bettendorf, dieses Mal auf dem sechsjährigen Luxemburger Wallach Momo du Gibet (Monte Bellini x Quicksilber) aus der Zucht seines Vaters Charles Bettendorf.

In der zweiten Abteilung siegte Kirsten Schweiger (PSV St. G. Ingolstadt-Hagau) auf der sechsjährigen Schimmelstute Zuckerpuppe von Imhoff (Convall x Cassini II) vor Max Weishaupt (RFV Jettingen) auf dem sechsjährigen DSP Wallach Chateau Siran (Chap II x Lord Charles) aus der Zucht und im Besitz von Karl Gruner, Ingolstadt. Auf Rang drei schloss sich Denis Nielsen auf dem sechsjährigen Rheinländer C.H.I.O (Cascadello II x Balou du Rouet an.

Im Anschluss gehörte die Halle den Stilisten in einem L-Springen, gefolgt von einem A**.

Alle Ergebnisse unter : www.die-meldestelle.de

Quelle: UP

Fotos: © Ursula Puschak