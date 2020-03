Braunschweig CLASSICO 2020: Jan Meves wird Deutscher Hallenchampion der Landesmeister

Heiß umkämpft waren die drei Startplätze im alles entscheidenden Finale des Deutschen Hallenchampionats der Landesmeister am Freitagabend vor vollen Rängen. Im S*** purzelten denn auch zum Entsetzen des Publikums etliche Stangen. Als erstem Reiter gelang Markus Merschformann(Westfalen) auf Cornet’s Cambridge die Doppelnullrunde (das erste Springen des Vormittags zählte ja dazu), doch dann wurde es knapp. Max Weishaupt (Bayern) war mit einer komfortablen fehlerfreien Runde an den Start gegangen, doch Nexus hatte am Ende einer souveränen Runde einen „Netzroller“. Nun musste die Zeit entscheiden, denn alle anderen Teilnehmer ärgerten sich auch über Abwürfe. Markus Kölz (Baden Württemberg) hatte dann einen schnelleren „Vierer“ – Platz vier für Max Weishaupt.

Im nächsten Springen, im Finale, ging es wieder von vorne los. Es siegte der Schleswig-Holsteiner Jan Meves auf der Casall – Tochter Dynastie D vor Markus Merschformann auf Cornet’s Cambridge (Cornet’s Balou x Cambridge) und Markus Kölz auf Dornadello (Dornado x Fighting Alpha).

Quelle: UP

Foto: © Ursula Puschak