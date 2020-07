Das Bayernchampionat 2020 nimmt in München-Riem Fahrt auf

Das Bayernchampionat 2020

Endlich ist es wieder so weit: das Bayernchampionat 2020 freut sich über die 1.Qualifikation in München-Riem. Nachdem das erste Corona – Turnier im Juni perfekt ablief- alle Reiter hatten sich bestens an alle Vorgaben gehalten und waren des Lobes voll – soll es nun laut den Turnierleitern Lena Breymann und Hans Günther Blum Anfang August weitergehen.

Vom 05. bis 09.08.2020 bauen Olaf Herrmann und Heinz Gerd Wöhrmann Parcours der Klasse E bis zur schweren Klasse, S***. Voraussichtlich wird die 1. Qualifikation zum Bayernchampionat 2020 zur Förderung des Springsports in Bayern wie üblich in einem S** am Donnerstagnachmittag ausgetragen.

Kids Cup und Amateure mit von der Partie

Erstmalig werden auch der Kids Cup und die Amateure des Springreiterclubs Bayern auf „dem heiligen Rasen“ der Olympiareitanlage zu Gast sein. Die Mitglieder des Springreiterclubs Bayern und die Stammmitglieder des gastgebenden Vereins, des RFTG München-Riem, messen sich in Springprüfungen der Klassen L, M und S*. Kurzfristige Beitritte zum Springreiterclub Bayern, und somit die Startberechtigung, sind noch jederzeit möglich. Für die punktbesten Amateure jeder Kategorie winkt ein Start im Rahmen der Munich Indoors 2020.

Der Kids Cup wird ab diesem Jahr in der Klasse E und A ausgetragen.

Grundlage für diese Veranstaltung ist das Hygienekonzept für Reitturniere in Bayern während der Corona Pandemie. Damit sind Zuschauer zurzeit nicht erlaubt.

Quelle: UP

Foto: © Ursula Puschak