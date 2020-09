Bayernchampionat zu Gast auf Gut Ising

Das Bayernchampionat am wunderschönen Chiemsee auf Gut Ising zu Gast

Und wieder ist es ein „erstes Mal“, dafür gleich im Doppelpack! Am kommenden Wochenende findet die 2. Qualifikation zum Bayernchampionat erstmalig auf Gut Ising am Chiemsee statt. Am Samstag, den 29.08.2020 heißt es ab 14.45 Uhr für die Mitglieder des Springreiter Clubs Bayern „Punkte sammeln“!

Im S**, unterstützt von Selleria equipe“, haben die 32 genannten Paare die zweite Möglichkeit, sich für das Finale des Bayernchampionats in der Münchner Olympia-Halle bei den Munich Indoors 2020 zu qualifizieren. Nach der ersten Qualifikation in München-Riem liegen Sven Fehnl, Tobias Bachl und Richard Gardner in Führung.

Und auch am folgenden Wochenende, vom 03. – 06.09.2020 , findet dann die dritte und auch letzte Qualifikation zum Bayernchampionat auf Gut Ising statt.

Wie auch die vorhergehenden Turniere unterliegt auch Gut Ising dem Hygienekonzept zu Corona Zeiten. Unter www.die-meldestelle.de können die notwendigen Formulare heruntergeladen werden.

Quelle: UP

Foto: © Reitsport-Nachrichten.eu / U.Puschak