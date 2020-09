Kids Cup auf Gut Ising am Chiemsee

Wie die „Großen“ des Bayernchampionats sind auch die Kleinen nach Gut Ising eingeladen. Am 28.08.2020 findet sowohl ein E- als auch ein A-Springen statt. Am 30.08.2020 gibt es somit noch einmal die Möglichkeit für die Reiter und Reiterinnen des Kids Cups in ihren Kategorien zu punkten. Im Anschluss werden die drei Punktbesten geehrt und die Serie findet ihren Abschluss für das Jahr 2020.

Bei der Kids Cup E-Tour liegen Carla Bachl und Lina Rankl punktgleich vor Jennifer Klinger in Führung. Jetzt heißt es für sie und ihre Mitstreiter, die Nerven bewahren und in den abschließenden zwei Prüfungen Punkte zu sammeln.

Bei der Kids Cup A-Tour finden sich Paul Andrusch und Emma Bachl derzeit auf Rang 1, gefolgt von Mya Keller.

Die Amateure können noch auf Gut Ising und in Frankenhof Sonnefeld punkten

Leider musste das Finale in Küps dieses Jahr im Juni wegen Corona ausfallen. Deshalb wird diese Serie nun ab Ingolstadt 2019 gewertet.

Am kommenden Wochenende gibt es nun Springen, zu denen die Mitglieder des SC Bayern eingeladen sind. Die Prüfungen 14, 17 und 21 zählen zur SC Bayern Tour.

Außerdem veranstaltet der RSG Frankenhof Sonnefeld vom 02.10.-04.10.2020 ein Turnier, bei dem es noch einmal ein L, M und S Springen für Amateure gibt.

Der Punktbeste der jeweiligen Tour erhält die Starterlaubnis für Munich Indoors im Rahmen der Amateur Tour.

Wegen der aktuellen Lage können sich Daten kurzfristig verändern, der Springreiterclub Bayern informiert sofort und bittet um Verständnis.

Quelle: UP

Foto: © Reitsport-Nachrichten.eu / U. Puschak