Das Bayernchampionat in den Startlöchern für 2022

Jetzt ist es endlich soweit! Der Springreiterclub Bayern bereitet die Saison 2022 vor, mit drei bis vier Qualifikationsstandorten und einem Finale bei den Munich Indoors 2022.

Das ist zu optimistisch? Wohl eher nicht! Bei den inzwischen etablierten Hygienekonzepten, die sich seit Mitte des Jahres 2021 bewährt haben und sich ständig verbessern, ist jetzt Engagement gefragt.

Aufruf an Turnierveranstalter

Der Springreiterclub Bayern hofft nun auf zahlreiche Bewerbungen. So soll bald möglichst festgelegt werden, wo die Qualifikationen zum Bayernchampionat stattfinden werden. Natürlich dürfen auch die Amateure und der Kids Cup nicht vergessen werden! Interessierte Turnierveranstalter wenden sich bitte an die Vorstandschaft des Springreiterclubs Bayern – schließlich sollen auch alle Mitglieder die entsprechenden Turniere fest in ihren Turnierplan für 2022 aufnehmen können.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Touren unter: www.sc-bayern.de

Quelle: U.Puschak

Foto: © U. Puschak