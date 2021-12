Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt 2021

Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Schafhof-Edition 18. – 19. Dezember 2021

„Er hat alles für mich gegeben!“



Total Hope OLD und Isabel Freese – das Paar hat schon viele Erfolge zusammen gefeiert, heute kam auf dem Schafhof in Kronberg ein weiterer dazu: Der Sieg in der Einlaufprüfung des Louisdor-Preis-Finales.

„Er hat alle meine Erwartungen übertroffen. Er hat alles für mich gegeben!“, freute sich die Chefbereiterin aus dem Stall Schockemöhle. Schon sechsjährig gehörte der Sohn des Totilas aus der Weihegold zu den Finalisten bei der WM der jungen Dressurpferde. Siebenjährig sicherte er sich unter Isabel Freese bereits WM-Bronze und siegte im NÜRNBERGER BURG-POKAL. Achtjährig feierte das Paar Grand Prix-Siege und startet nun im Louisdor-Preis durch. 75,419 Prozent war das Ergebnis für die beiden im heutigen Kurz-Grand Prix. Bei den Einerwechseln hängte Total Hope an die verlangten 15 noch zwei mehr dran, aber der Rest der Prüfung gelang dem Siegerpaar nahezu ohne Fehler mit Höhepunkten in den Passagen, dem starken Galopp und in den Zweier-Galoppwechseln.

Platz zwei ging mit 73,372 Prozent an den zehnjährigen Hotline-Sohn Hot Hit unter Frederic Wandres. 14 Stunden zuvor hat der Kaderreiter noch in London Platz drei in der Weltcup-Kür mit Duke of Britain belegt – ein Spagat zwischen den Turnieren. So galt Wandres’ Dank dem Pferd und dem, der ihn während seiner Abwesenheit ‚in Schuss‘ gehalten hat. „Lars (Lars Ligus, Pfleger von Hot Hit, Anm.d. Red.) hat ihn ja diese Woche geritten und ich muss wirklich sagen: Kompliment an Lars! Hot Hit ließ sich super reiten, auch in der Halle kam er gut klar, obwohl er gerne manchmal ein bisschen guckt. Er hat sich im Laufe der Saison wirklich toll verbessert. Er ist einfach unser Herzenspferd.“

Fabienne Müller-Lütkemeier hat mit ihren beiden Vitalis-Nachkommen Valencia As und Valesco die Plätze drei und vier belegt. Beide waren durchaus ‚an‘ und umweltorientiert. „Ich hätte es gerne etwas entspannter gehabt“, schmunzelt Fabienne Müller-Lütkemeier.

Das Finale des Louisdor-Preises wird morgen, Sonntag, im langen Grand Prix ohne Gerte entschieden und beginnt um 14.30 Uhr. Danach steht auf dem Schafhof noch die Verleihung des Otto-Lörke-Preises auf dem Programm.

Ergebnisse 18. Dezember 2021:

10 Louisdor-Preis – Finale 2021

Nachwuchspferde Grand Prix FN für 8-10j. Pferde – Einlaufprüfung Kurz Grand Prix (S10)

Total Hope OLD, Freese,Isabel 75.419 % NOR/RV Oldenburger Muensterland e.V

Hot Hit 3, Wandres,Frederic 73.372 % GER/RSC Osnabruecker Land e.V.

Valencia As, Müller-Lütkemeier,Fabienne GER/RFV Paderborn e.V.

Valesco 50, Müller-Lütkemeier,Fabienne 72.744 % GER/RFV Paderborn e.V.

High Five 8, Balkenhol,Anabel 72.233 % GER/RV St.Georg Münster e.V.

Feldrose 11, Kanerva,Emma 71.721 % FIN/Nordd.u.Flottbeker RV

Sisters Act MT OLD, Schneider,Dorothee 71.279 % GER/Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V.

Filigrano Marone, Wagner,Thomas 70.256 % GER/RSG Bad Homburger Kronenhof e

Mist of Titanium OLD, Kanerva,Emma 70.023 % FIN/Nordd.u.Flottbeker RV

Florine OLD, Nowag,Bianca 69.419 % GER/RFV Ostbevern e.V.

SilberStern, Frenzen Dr.,Annabel 67.907 % GER/RV Lenzenhof Krefeld

Morricone, Waldmann,Lena 67.535 % GER/PferdeSV Reitakademie Werder e.

15 Preis der Liselott Schindling Stiftung zur Förderung des Dressurreitsports

Piaff-Förderpreis / Einlaufprüfung U25 Grand Prix – national Dressurprüfung Kl.S***

Flanell 15, Rothenberger,Semmieke 74.907 % GER/Bad Homburger RFV

FBW Sunfire, Lindner,Ann-Kathrin 73.41 9 % GER/RV Ilsfeld

Paola 239 ,Schrader,Alina 69.977 % GER/Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV

Biedermeier, Scheßl,Anna Magdalena 68.698 % GER/RA München e.V.

Exclusive BB, Netz,Raphael 68.558 % GER/RFV Aubenhausen e.V.

Ein Traum 2, Holzknecht,Paulina 68.302 % GER/RV Gut Jagenberg e.V.

Dark Poison 5, Brokamp,Niklas 67.605 % RV Rhede

Aida Luna OLD, Breimann,Lisa 66.837 % GER/ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V

Quelle: Schafhof Connects GmbH & Co.KG / (KiK/pe&pa)

Foto: © Stefan Lafrentz