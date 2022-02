Pferd International in München 2022

Große Freude beim Albert Schweitzer Familienwerk Bayern:

Tickets für die „Pferd International München“

Die Pferd International München vom 26. – 29.5.2022 gehört zu den Top-Veranstaltungen im Bereich Pferdesport, doch nicht nur das: neben dem anspruchsvollen und spannenden Turnier in Dressur und Springen, wird in diesem Jahr vor allem der Messebereich mit vielen Innovationen und Neuerungen erweitert – ein Event für die ganze Familie.

Und gerade weil diese Veranstaltung nicht nur für Pferdesportbegeisterte etwas zu bieten hat, sondern vor allem auch für Kinder und Familien (buntes Schauprogramm, Kinderland, verschiedene Aussteller zum Thema Reitsport und Landleben u.v.m.), gab es mit Hilfe der Instagram Community in der Adventszeit eine ganz besondere Spenden-Aktion: für jedes auf der Instagram Seite der Pferd International München gepostete Weihnachts-Pferdebild spendete die Hippo Veranstaltungs GmbH Eintrittskarten an das Albert Schweitzer Familienwerk Bayern.

Am vergangenen Freitag übergab Jürgen Blum, Veranstalter der Pferd International München, die Karten an Stefanie Seifert vom Albert Schweitzer Familienwerk im Rosenhof im bayerischen Pinswang bei Rosenheim.

Der Rosenhof ist ein heilpädagogisches Kleinheim für „Sozialwaisen“, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. In dem wunderschönen Bauernhaus sind Kinder von drei bis achtzehn Jahren untergebracht, mit denen es das Leben bisher nicht gut gemeint hat.

Die Kinder lernen hier mit den hofeigenen Therapie-Pferden, Erlebtes besser zu verarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und ein geregeltes Miteinander im Alltag zu pflegen.

Die Bedeutung von Pferden im therapeutischen Bereich liegt Veranstalter Jürgen Blum persönlich sehr am Herzen: „Wir stellen in der Reiterei immer wieder fest, wie positiv sich der Einfluss von Pferden auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. Deshalb haben wir in diesem Jahr das Albert Schweitzer Familienwerk ausgewählt, um gerade diesen Kindern eine Freude zu machen und sie zu unserer Veranstaltung einzuladen.“

2022 wird es auf der Pferd International München in einem der Ausstellungszelte eine Veranstaltungsbühne geben: neben spannenden Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen, Unterhaltung sowie Interviews mit den Sportreitern, bekommen hier Einrichtungen wie das Albert Schweitzer Familienwerk, deren Arbeit mit den Therapiepferden sich ausschließlich aus Spenden finanziert, die Möglichkeit, von ihrer Arbeit zu berichten und einen Einblick in das Therapie-Reiten und seine Erfolge zu gewähren.

Außerdem hat die Reitanlage und kreative Kinderwerkstatt „Sonnenland“ wieder Ihre Teilnahme am Kinderland bestätigt. Hier bekommen die kleinen Besucher einen Einblick in den angstfreien, sicheren und einfühlsamen Umgang mit Pferden, können Ponyreiten, Basteln und vieles mehr!

Wenn auch Sie Ihren Kindern oder Ihrer Familie eine Freude machen wollen, können Sie sich jetzt schon Tickets sichern: der Ticketvorverkauf zur Pferd International München läuft auf www.ticketmaster.de

Freuen Sie sich auf Süddeutschlands größte Pferdeveranstaltung, vom 26. bis 29. Mai 2022, ein Event für die ganze Familie.

Quelle: HIPPO Pferdeveranstaltungs GmbH / A. Reich

Foto: © Veranstalter

links: Jürgen Blum, Geschäftsführer der Hippo Veranstaltungs GmbH

Rechts: Stefanie Seifert, Hausleitung des Albert-Schweitzer Familienwerks Bayern e.V.