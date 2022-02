Springreiterclub Bayern – Gut Winkelacker

Auf in den Sattel, Amateure!

Springreiterclub Bayern macht Station in Ingolstadt auf Gut Winkelacker



Endlich gibt es wieder eine gewisse Planungssicherheit – nach zwei Jahren! Aber so geht es ja in jedem Sport zurzeit.

Der Springreiterclub Bayern, der vor 21 Jahren gegründet wurde, um den Springsport in Bayern gezielt zu fördern und die Qualität der Turniere zu verbessern, hat zunächst das allzeit beliebte „Bayernchampionat“ ins Leben gerufen. Bei dieser hochwertigen Springserie müssen sich die Reiter über S** (1,45m) qualifizieren, Punkte sammeln und schließlich bei den Munich Indoors zum Finale über 1,50m antreten. Doch der SC Bayern widmet sich seit etlichen Jahren auch dem Amateur – und Jugendsport. Schließlich muss man sich ja um den Nachwuchs kümmern und auch ambitionierten Amateuren Startmöglichkeiten auf guten Turnieren bieten.

Startschuss auf Gut Winkelacker



Auf der großzügigen Reitanlage des mehrfachen Bayernchampions Sönke Kohrock und seiner Frau Julia Biehler-Kohrock findet denn auch am 19. März 2022 ein „Springreiterclub Bayern Day“ statt, der Mitgliedern des SC Bayern und Stamm -Mitgliedern des gastgebenden Vereins vorbehalten ist. Dabei stehen Qualifikationen für den SC Bayern Kids Cup ebenso auf dem Programm wie Qualifikationen für die SC Bayern Small und Medium Tour. Die Kids Tour wird als Ponyspringprüfungen der Klassen E und A ausgetragen. Die Amateure messen sich L- Springen bis zu Springen der Klasse M.

Für Reiter wie Zuschauer (abhängig von den geltenden Corona-Regeln) wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Mehr Informationen unter: www.grabmayer.de

Quelle: UP / © Foto: U.Puschak

Celine Hudler, Siegerin der Amateur –Serie des Springreiterclubs Bayern 2020, vom gastgebenden Verein, wie immer gut unterwegs.