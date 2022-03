Ponyreiter ganz groß: Fiona Rödl und Lena Beck siegen



Endlich ging es wieder los! „Springreiterclub Bayern Day“ auf Gut Winkelacker in Ingolstadt lockte Reiter aus ganz Bayern an. Schließlich hieß es ja, das Punktekonto 2022 anzufüllen.

Zum Auftakt dieses speziellen Tages waren die Jüngsten am Start. Gleich vier Ponystilspringprüfungen der Klassen E und A boten die Möglichkeit, sich bestens zu präsentieren oder gar zum ersten Mal die Turnierglocke zu hören. Für zwei junge Reiter bot Gut Winkelacker die Gelegenheit zur Turnierpremiere: Oskar Konle (Küps) startete erstmals mit Hot Spot und war gleich auf Rang vier platziert. Luis Carmagnani, der Bruder von Max Weishaupt, nutzte gleich beide E-Springen und belegte mit So cool beim ersten Springen der Klasse E Rang zwei hinter Joelle Sprehe auf Starko und vor Marie Zimmer mit Best Schickiemickie und Laura Andrusch auf Indira, die sich Rang drei teilten. Beim zweiten E-Springen siegte Joelle Sprehe wieder überlegen mit Starko vor Marie Zimmer auf Best Schickiemickie. Diesmal war Luis Carmagnani mit seinem auffälligen So Cool auf Platz drei vor Oskar Konle Hot Spot. Premiere geglückt!

Schon routinierter ging es bei Ponys und Reiterinnen in den A-Springen zu. Die erste Prüfung sicherte sich Lena Beck aus Oberstdorf auf Hui Buh vor Lena-Marie Kraus (München) mit Hipphopp und ex aequo auf Rang drei Grace Isabelle Kühner auf Solea und Paul Andrusch mit Palia. Im zweiten Stilspringen der Klasse A konnte Fiona Rödl Eiluns Bonita am besten pilotieren und belegte Rang eins vor Lena-Marie Kraus (München)auf Hipphopp und den Drittplatzierten Rafael Reichart-Eisenhardt mit Oliver Twist, Grace Isabelle Kühner auf Solea und ein weiteres Mal Lena-Marie Kraus, diesmal mit Madjo T.

Quelle / Foto: © UP