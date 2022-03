Franziska Stein siegt auf Gut Winkelacker

Endlich ging es wieder los! Der „Springreiterclub Bayern Day“ auf Gut Winkelacker in Ingolstadt lockte Reiter aus ganz Bayern an. Schließlich hieß es ja, das Punktekonto 2022 anzufüllen.

Beim schwersten Springen des Tages, einem M* als Qualifikation zur Medium Tour der Amateure des Springreiterclubs Bayern, ließ sich Franziska Stein den Sieg nicht nehmen. Mit ihrem 13-jährigen Hannoveraner Schimmel Casanova glückte jede Wendung und die beiden konnten eine tolle Zeit vorlegen. Die folgenden acht Starter waren unter Druck. Auch Luise Konle versuchte alles auf Quick Stepp alles und lieferte eine super Zeit ab – aber Franzi blieb in Führung! Schließlich siegte Franziska Stein vor Luise konle und Jolie Marie Kühner, die gleich die Plätze drei und vier belegte, gefolgt von Cathleen Rodriguez auf Colani.

Bei der Qualifikationsprüfung zur SC Bayern Small Tour, einem L-Springen, hatten sich 35 Paare in die Starterliste eingetragen. So musste man auch hier flott um die Ecken reiten, um die begehrten Punkte – und natürlich Sieg und Platzierungen- zu ergattern. Am besten gelang dies Charlotte Eidenschink auf ihrem elfjährigen Holländer Schimmel Gideon, gefolgt von Jolie Marie Kühner auf PSG Future und Stefanie Boniberger auf Korinthe.

Quelle / Foto: © UP