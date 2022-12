Aachen Dressage Youngstars 2022

Hochkarätiger Saisonabschluss kurz vor Weihnachten

Top-Dressursport und eine festlich geschmückte Halle – das sind die Zutaten des Aachen Dressage Youngstars, des hochklassig besetzten Nachwuchs-Dressurturniers zum Jahresabschluss auf dem CHIO Aachen-Gelände. 83 Starterinnen und Starter aus 13 Nationen gehen vom 24. bis 27. November an den Start.

„Natürlich werfe ich immer auch einen Blick in das Deutsche Bank Stadion wenn ich in Aachen bin“, sagt die 15-Jährige Rose Oatley. Schließlich steht die Kathedrale des internationalen Dressursports auf dem traditionsreichen Turniergelände des CHIO Aachen gleich nebenan, wenn vom 24. bis 27. November die besten Nachwuchs-Dressurreiter in der Albert-Vahle-Halle starten. Ein Start beim CHIO Aachen ist für die dreifache Pony-Europameisterin des Jahres 2021 ein großer Traum. Doch nun kämpft sie zunächst bei den Aachen Dressage Youngstars gemeinsam mit 82 weiteren Talenten aus 13 Nationen um die Siege in den Großen Preisen und die Titel der Hallenchampions.

Wie es sich anfühlt, bei den Youngstars als Pony-Champion gekürt zu werden, hat Rose Oatley bereits 2019 und 2021 erlebt. „In dieser Halle zu gewinnen, das ist etwas ganz Besonderes“, sagt die junge Reiterin aus dem schleswig-holsteinischen Lütjensee, die jetzt gemeinsam mit Erfolgspony Daddy Moon das Tripple schaffen möchte. Doch die Konkurrenz, insbesondere aus dem eigenen Land, ist groß. Mit Lilly Marie Collin, Mia Allegra Lohe, Franziska Roth und Julie Sofie Schmitz-Heinen wird das deutsche Gold-Team der diesjährigen Pony-Europameisterschaft geschlossen in Aachen am Start sein.

Im Lager der Junioren ist Titelverteidigerin und Doppel-Europameisterin Allegra Schmitz-Morkramer die Favoritin. Die 17-Jährige bringt ihr Starpferd Libertad mit nach Aachen und trifft unter anderem auf EM-Team-Kollegin Carolina Miesner und Fanny Jöbstl. Die Österreicherin reitet mit der einst unter dem Sattel von Charlotte Schürmann erfolgreichen Stute Simsalabim OLD ins Aachener Viereck ein. Ihr Bruder Paul Jöbstl ist ein aktuelles Mitglied des CHIO Aachen CAMPUS Exzellenz-Programms. Der 19-Jährige, der seine Heimreise von der EM im britischen Hartpury in diesem Jahr mit der Bronzemedaille antrat, wird bei den Jungen Reitern versuchen, Titelverteidigerin Jana Lang sowie Moritz Treffinger, der im 2. Jahrgang des CHIO Aachen Exzellenz-Programms dabei war, den Sieg streitig zu machen. Im Lager der Children treffen die Belgierin Amber Hennes und der Niederländer Robin Dicker, die mit ihren Teams bei der EM im ungarischen Pilisjászfalu Silber und Bronze gewonnen haben, auf Team-Europameisterin Alessa Marie Maass aus Deutschland. Das verspricht auch in dieser Altersklasse Sport auf Spitzenniveau.

„Den Nachwuchs zu fördern, ist uns ein riesiges Anliegen“, sagt Birgit Rosenberg, „daher freuen wir uns, zum Jahresabschluss hier noch einmal die besten der jungen Sportler live zu erleben“, so das Vorstandsmitglied des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV). Für die Veranstaltung in der Albert-Vahle-Halle ist der Eintritt an allen Tagen frei. Das gilt auch für die „Late Night“ am Samstagabend, bei der FN Ausbildungsbotschafter Christoph Hess gemeinsam mit drei talentierten Nachwuchsreitern ein Live-Training abhalten wird und so interessante Einblicn ke die Arbeit mit Pferden unterschiedlicher Ausbildungsniveaus ermöglicht. Wer nicht live vor Ort sein kann, kann alle Prüfungen live auf unserer Webseite oder bei Clip My Horse Deutschland verfolgen. Vom 1. bis zum 4. Dezember folgen dann die Springreiter beim „Aachen Jumping Youngstars – Salut Festival“.

Alle Ergebnisse und Infos auf der Webseite

#aachenyoungstars

Quelle: Niels Knippertz

Foto: © Aachen Youngstars/ Jill Haak