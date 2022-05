Maimarkt Turnier in Mannheim 2022 – Para-Equestrians

Ein nicht alltägliches Ergebnis brachte danach die Kür in Grade I um den Preis der Heinrich-Vetter- Stiftung: Am Ende kamen sowohl Laurentia Yen-Yi Tan (Singapur) als auch Martina Benzinger (Cottbus) auf 76.111 Prozentpunkte. So musste – laut Reglement – die B-Note entscheiden, und hier hatte Tan im Sattel des Wallachs Hickstead (234) gegenüber Benzinger auf der Schimmelstute Nautika (230) die Nase vorn. Dritte wurden die Österreicherin Julia Sciancalepore und Heinrich IV, ein zehn Jahre alter Hannoveraner Wallach (73.556).

Pepo Puch, zum Dritten: Der zweimalige Paralympics-Sieger sicherte sich nach seinen Erfolgen am Dienstag und am Mittwoch in Grade II auch am abschließenden Donnerstag den Preis der LOTTO Baden-Württemberg. Auf seinem Hannoveraner Wallach Sailor’s Blue wurde sein Vortrag vom internationalen Richter-Gremium mit 75.589 Prozentpunkten bewertet – souveräner Sieg vor Heidemarie Dresing (Osnabrück) und der neun Jahre alten, in Hannover gezogenen Stute La Boum (73.933). Auf den dritten Rang kamen Gianna Regenbrecht (Münster) und ihr 12-jähriger Oldenburger Hengst Fuerst Sinclair (69.544).

Auch in Grade IV gab es einen „Triple-Sieger“: Der Brasilianer Rodolpho Riskalla holte sich nach seinen Erfolgen am Dienstag und Mittwoch auch heute den Preis der MVV Energie AG. Mit Don Henrico, seinem schon 19 Jahre alten Hannoveraner Fuchshengst, dominierte er durch 78.525 Prozent das restliche Starterfeld. Zweite wurde Hannelore Brenner (Wachenheim) und ihre Rheinländer Fuchsstute Belissima M (74.383) vor der Australierin Matilda Carnegie und Boccelli (68.783).

Regine Mispelkamp (Geldern am Niederrhein) errang am Donnerstag ebenfalls ihren dritten Sieg. In der Grade-V-Kür um den Preis des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden- Württemberg erritt die Bronzemedaillengewinnerin der Paralympics 2021 von Tokio auf ihrem Wallach Highlander Delight’s 75.558 Prozent. Zweite, wie schon am Dienstag, wurde „Aufsteigerin“ Mona- Sophie Bimmel (Ilsfeld), die im Sattel ihres Hannoveraner Wallachs Fabricio von Nymphenburg auf 74.150 Prozent kam. Für die Schweizerin Nicole Geiger und ihren 17-jährigen Hengst Amigo gab das internationale Richtergremium aus Österreich, Großbritannien und Deutschland 72.883 Prozentpunkte.

Quelle: Pressebüro Binder

Foto: © Yadel Möhler Photography