Neuerungen beim Springreiterclub Bayern e.V.

Im neuen Jahr gibt es auch Neuerungen beim Springreiterclub Bayern. Die Siegerin des Bayernchampionats 2022, Stefanie Paul, steht wie ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen in den Startlöchern für das Bayernchampionat 2023.

Förderung der bayerischen Jugend



Im Jahr 2023 wird es wie im Vorjahr vier Wertungsprüfungen für das Bayernchampionat geben, wobei die letzte Etappe 1,5-fach gewertet wird. Teilnahmeberechtigt an diesen Prüfungen der Klasse S** sind nur Mitglieder des SC Bayern, wobei man auch vor Ort die Mitgliedschaft für das laufende Jahr erwerben kann, falls man Mitglied in einem Verein der LK Bayern ist. Neu: Teilnehmer der Deutschen Jugendmeisterschaften (Junioren und Junge Reiter) des Vorjahres erhalten für das Folgejahr eine kostenlose Mitgliedschaft für die Teilnahme am Bayernchampionat!

Aufruf an Veranstalter



Wer kann Prüfungen für das Bayernchampionat in sein Turnier aufnehmen? Hier genügt ein formloser Antrag beim Springreiterclub, der im Anschluss natürlich genehmigt und zugesagt werden muss. Hier freut sich die Vorstandschaft auf zahlreiche Bewerbungen. Schließlich unterstützt der Springreiterclub Bayern neben der Qualifikationsprüfung S** auch ein mögliches S** oder S*** am Sonntag finanziell.

Amateure mit von der Partie

Wie in den letzten Jahren fördert der SC Bayern seine Mitglieder mit Amateurstatus mit Springen der Klassen L, M und S, bei denen auch Mitglieder des veranstaltenden Vereins startberechtigt sind. Der sportliche Anreiz besteht darin, dass die Reiter in diesen Prüfungen nicht mit Berufsreitern konkurrieren müssen und auf den schönsten Turnieren Bayerns starten können. Über das Jahr finden in Bayern verteilt Qualifikationen statt, bei denen alle Mitglieder Punkte sammeln können. Das Finale der drei Touren findet im Herbst bei toller Atmosphäre und mit großzügigen Ehrenpreisen auf Gut Winkelacker statt. Die Qualifikationsprüfungen werden vom SC Bayern bezuschusst und gelten für den Veranstalter als geschlossene Prüfung. Interesse geweckt? Dann, lieber Veranstalter, bitte bei Vanessa Strube melden!

Quelle: UP

Foto: (c) UP