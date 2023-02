Gerrit Nieberg siegt im Großen Sparkassen-Preis von Leipzig

Gerrit Nieberg vorn im Großen Sparkassen-Preis von Leipzig – Sieg sichert Topscore im Longines FEI Jumping World Cup™

Leipzig – Die 25. PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, ist mit einem packenden sportlichen Finale zu Ende gegangen. Zwölf internationale Top-Reiter trafen sich im Stechen zum Großen Sparkassen-Preis von Leipzig und es war spannend bis zum Schluss, wer sich mit einem Sieg den Top-Score der Leipziger Etappe im Longines FEI Jumping World Cup™ sichern würde.

Der Große Sparkassen-Preis von Leipzig war schonmal ein gutes Pflaster für Gerrit Nieberg, denn 2022 wurde er mit demselben Pferd Zweiter, mit dem er nur einige Monate später hier siegte. Der elfjährige Wallach Blues D’Aveline CH und sein 29-jähriger Reiter aus dem westfälischen Sendenhorst gingen als letzter Starter in das Stechen um die Punkte für den Longines FEI Jumping World Cup™ und konnten knapp die Zeit des bis dahin führenden Richard Vogel (Marburg) unterbieten. „Ich hatte schon ein sehr gutes Gefühl im Umlauf und hatte Richards Stechen gesehen, da war mir schon klar, dass ich alles geben müsste, wenn ich gewinnen wollte. Das Pferd hat super mitgemacht und ich glaube, es ist heute das erste Mal, dass ich Richard geschlagen habe“, freute sich Nieberg. „Blues D’Aveline CH macht aus, dass er immer sein Bestes geben möchte und dass er mit sehr gutem Grundvermögen und Vorsicht ausgestattet ist. So macht er mir meinen Job relativ einfach.“ Mit 53 Punkten hat sich Nieberg nun als derzeit Fünfter im Ranking des Longines FEI Jumping World Cup™ seine Teilnahme am Weltcup-Finale in Omaha (USA) gesichert.

Überaus zufrieden war Richard Vogel mit dem Auftritt seiner erst neunjährigen Stute Looping Luna: „Ich habe mir natürlich ausgerechnet, dass sie so ein schweres Springen meistern könnte. Aber dass es gleich so gut laufen würde… Sie war einzigartig heute und hat mir das Reiten sehr einfach gemacht, weil sie einfach sehr ruhig und fokussiert war“, schwärmt Vogel von der Hannoveranerin. Platz drei ging an den Schweizer Pius Schwizer mit dem 14-jährigen Hengst Vancouver de Lanlore: „Der Parcours lief wie geplant, mein Pferd sprang sehr gut.“

Glücklich war auch Dr. Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leipzig mit dem sportlichen Abschluss der PARTNER PFERD und dem 25. Jubiläum: „Wir sind vom ersten Tag an als Sponsor dabei und wollen es auch weiterhin sein. Wir hatten super Highlights und einen tollen Ablauf, tollen Sport. Wir können als Sparkasse total glücklich und zufrieden sein. Es ist die größte und wichtigste Sportveranstaltung, die wir in Mitteldeutschland haben und die 25. Auflage war sensationell.“

Auch Jury-Präsident Rogier van Iersel war voll des Lobes für das internationale Fünf-Sterne-Turnier: „Ich muss dem gesamten Organisationsteam gratulieren zu dieser Veranstaltung, in allen Bereichen wird mit sehr professionellen Leuten gearbeitet. Sportlich gesehen war es ein super Ablauf und die Stimmung war gewaltig, sogar bei den letzten Prüfungen spät abends war noch volles Haus – das ist beeindruckend.“

Die PARTNER PFERD 2024 findet statt vom 18. bis 21. Januar 2024.

Infos unter www.partner-pferd.de oder www.weltcup-leipzig.de.

Sonntag, 22. Januar 2023:

07 Longines FEI Jumping World Cup™ presented by Sparkasse

Großer Sparkassen Preis von Leipzig FEI Jumping World Cup™ Wertungsprüfung

Gerrit Nieberg (GER) Blues D’Aveline CH / 0 Strafpunkte 36.55 sec Im Stechen Richard Vogel (GER) Looping Luna / 0 Strafpunkte 37.08 sec Im Stechen Pius Schwizer (SUI) Vancouver de Lanlore / Strafpunkte 38.81 sec Im Stechen Yuri Mansur (BRA) Vitiki / 0 Strafpunkte 39.34 sec Im Stechen Marco Kutscher (GER) Aventador S / 0 Strafpunkte 39.76 sec Im Stechen Wilma Hellström (SWE) Cicci BJN/ 0 Strafpunkte 40.68 sec Im Stechen

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © Stefan Lafrentz