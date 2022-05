Burgpokal: Andrina Suter vor Andrina Suter und Raphael Netz

(pbb) Die Schweizerin Andrina Suter landete beim 58. Mannheimer Maimarkt-Turnier im Preis der Nürnberger Versicherung – der Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal der Dressurreiter 2022 – einen Doppelerfolg: Mit ihrem siebenjährigen Westfalenwallach Briatore NRW wurde sie mit 76.561 Prozentpunkten Erste. Außerdem belegte sie im Sattel des neunjährigen Wallachs Del Curto auch noch den zweiten Rang (74.732). Dritter wurde der für den RFV Aubenhausen startende Raphael Netz auf dem neunjährigen, in Baden-Württemberg gezogenen Hengst Dieudonné (71.512 Prozent). Die heutige Siegerin ist damit ebenso für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal in Frankfurt (15.-18. Dezember) qualifiziert wie die Britin Susan Pape, die auf ihrem Oldenburger Hengst Harmony’s V-Plus die erste Station im April bei Horses & Dreams auf Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. gewonnen hatte.

Die weiteren Qualifikationsorte 2022 sind nach Mannheim noch das Pferdefestival Redefin (13.-15. Mai), Pferd International München (26.-29. Mai), Longines Balve Optimum / Deutsche Meisterschaften Balve (9.-12. Juni), Rheinische Meisterschaften Langenfeld (16.-19. Juni), Bettenröder Dressurtage (6.- 10. Juli), Schafhof-Dressurfestival Kronberg/Taunus (14.-17. Juli), Elmloher Reitertage (28.-31. Juli), Verden International mit WM junger Dressurpferde (4.-7. August), Dressurturnier Rosenhof Görlitz (11.-14. August) und Dressurturnier Ludwigsburg (22.-25. September).

Quelle: Pressebüro Binder

Foto: © Yadel Möhler Photography