Veolia Classico 2023 – Ergebnisse Donnerstag

VIER TAGE, VIER STERNE –

die 20. Auflage des VEOLIA CLASSICO 2023 geht los



145 Reiter mit 265 genannten Pferden aus 14 Nationen, von Argentinien bis Schweden, sind zum VEOLIA CLASSICO in der Volkswagenhalle Braunschweig angemeldet. Die Erhöhung des Gesamtetats auf 1,8 Millionen mit einem Gesamtpreisgeld in Höhe von 300.000 Euro und Springprüfungen, die mit den begehrten Punkten für die LONGINES-Weltrangliste locken, lassen die Volkswagenhalle zu dem Treffpunkt der Internationalen Pferdewelt werden.

Auf den Tribünen wird mitgefiebert, in der Abreitehalle kann man den Profis genau zuschauen, wie sie ihre Sportpartner bestens vorbereiten und die Ausstellung lädt zum Verweilen und Bummeln ein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.

„Das Pferdeland Niedersachsen hat mit dem VEOLIA CLASSICO eine Leuchtturmveranstaltung mit dem Kulturgut Pferd – und das Event gilt als gesichert!“ so Turnierorganisator Axel Milkau. Zusammen mit seinem Team freut er sich auf die kommenden Tage.

„Braunschweig ist ein Sprungbrett für junge Nachwuchsreiter und auch eine Standortbestimmung für die bevorstehende Saison. Man weiß ganz genau, wo man steht, wenn man hier hat teilnehmen dürfen“, so Holger Hetzel, der Landestrainer des Rheinlands und Vater von Laura Hetzel. Sie wurde vom Bundestrainer für die erste Qualifikation des U25-Springpokals nominiert. Sie durfte schon öfters in Braunschweig reiten, kennt das sportbegeisterte Braunschweiger Publikum und freut sich auf die tolle Atmosphäre in der Halle. Der sportliche Leiter, Franke Sloothaak, ist sich sicher, dass trotz Wandel in der Turnierlandschaft, mit vielen Angeboten im Ausland, sehr guter Sport in den kommenden Tagen gezeigt werden wird.

Der erste Formcheck fand am Donnerstag mit dem Einlaufspringen der U25-Tour und dem ersten Youngster-Springen statt. Spannende Qualifikationen am Freitag und Samstag und alle Finalprüfungen runden am Sonntag die Veranstaltung ab.

Karten für das internationale Reitturnier gibt es vor Ort auch an den Tageskassen der Volkswagen Halle. Einfach vorbei kommen und ein echtes Jahreshighlight genießen.

Weitere Infos gibt es unter: www.loewenclassics.com, Tickets erhalten Sie über die kostenfreie Ticket-Hotline 0531 16 606.



ERGEBNISSE Braunschweig VEOLIA CLASSICO 2023

Donnerstag, 02.März 2023:

12 Preis der Familie Müter

Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport Nat. Springprüfung Kl. S**

Niklas Betz /GER Million Dollar Baby 0 Strafpunkte 66.18 sec

Johanna Beckmann /GER Emelie van de Mirania Stam 0 Strafpunkte 68.43 sec

Kai Thomann /GER Doriano 0 Strafpunkte 70.54 sec

Luis Jobst /GER Chaccobet 0 Strafpunkte 71.20 sec

Linn Hamann /GER Catelly 0 Strafpunkte 74.84 sec

Marvin Carl Haarmann / GER Chrispo L 4 Strafpunkte 61.97 sec

Quelle: Kirsten Maier

Foto: (c) acp-fotografie-pantel.de