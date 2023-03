CLASSICO-Auftaktsieg für Belgien

Vier Sterne zum 20. Geburtstagsjahr – diese Chance hat sich der Belgier Koen Vereecke nicht entgehen lassen. Der 53-Jährige hat sich den Sieg im internationalen Eröffnungsspringen, dem Preis der Volkswagen AG, beim VEOLIA CLASSICO gesichert. Sein Siegerpartner war der 13-jährige Franzosenwallach Arioso du Bois, mit dem er gerade vor zwei Wochen in Opglabbeek ein 1,50-Meter-Springen gewonnen hat. Der erste Sieg für die internationalen Springreiter für ein international bewährtes Paar: Koen und Arioso du Bois waren für Belgien bereits bei internationalen Fünf-Sterne-Turnieren am Start. Die kleine Springsport-Nation Belgien sorgt immer wieder für herausragende Erfolge, so auch im Nationenpreis-Finale im vergangenen Jahr: die Belgier gewannen, Koen gehörte zum Team. Mit dem Auftaktsieg beim VEOLIA CLASSICO hat der zweifache Vater einmal mehr überzeugt und vielleicht ein weiteres kleines Ausrufezeichen hinter seinen Traum gesetzt: die Olympischen Spiele 2024.

Auf den Plätzen zwei, drei und vier des Volkswagen-Preises setzten sich drei deutsche Paare: Hannes Ahlmann und Tokyo waren mit 54,86 Sekunden dem Sieger mit knapp vier Zehntelsekunden auf den Fersen. Dritter wurde Max Haunhorst mit Carlo vor Jens Wawrauschek mit Diamant d’Amour.

Haßmann vor Schwizer, C’est la Vie vor Pinky Pie



Gleich nach dem Eröffnungsspringen ging es mit der Youngster-Tour der sieben- und achtjährigen Nachwuchspferde weiter. Nach der ersten Youngster-Prüfung, die bereits am Donnerstag auf dem Programm stand, maßen sich die Nachwuchs-Springpferde heute im Preis von Madeleine Winter-Schulze erneut in einer Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit. Der olympische Medaillenträger aus der Schweiz, Pius Schwizer, probierte es, musste sich aber am Ende dem ‚immer-schnellen‘ Felix Haßmann (Lienen) geschlagen geben. Der Deutsche Meister von 2019 siegte in 63,39 Sekunden auf der achtjährigen Westfalenstute C’est la Vie und war damit 0,22 Sekunden schneller als Schwizer auf der achtjährigen Belgierin Pinky Pie de Libersart. Mario Stevens und Excalibur komplettierten das Top-Trio.

Honold vorn im HGW- Bundesnachwuchschampionat



„Ich glaube, HGW hätte es am meisten gefreut, dass es immer noch die wichtigste Jugendprüfung in ganz Deutschland ist“, schmunzelt Joachim Geilfus im Andenken an Hans Günter Winkler (HGW), der diese Prüfung 1988 ins Leben gerufen hat: das HGW-Bundesnachwuchschampionat, gefördert durch die Horst-Gebers-Stiftung und in Memoriam Debby Winkler beim VEOLIA CLASSICO 2023. Geilfus war Richter bei der Einlaufprüfung des Championats und verfolgt diese besondere Prüfung seit vielen Jahren. „Und ich bin sicher, dass er sich über die breite Leistungsdichte auch gefreut hätte.“

25 ausgesuchte Nachwuchsreiter treten in der Volkswagen Halle an, mit acht Startern sind die Reiter aus Baden-Württemberg in der klaren Überzahl und haben sich in der Einlaufprüfung die Plätze eins und zwei gesichert. „Was man in diesem Jahr schon merken konnte war, dass wirklich Nachwuchs am Start war“, resümierte Geilfus. „Die Reiter waren zu Beginn der Prüfung sehr nervös, es hat viele Fehler gegeben. Trotz der vielen Fehler, die am Anfang passiert sind, waren alle vom Grundsitz her schon sehr gefestigt und wirklich gut geritten. Es waren einfach Fehler aus Nervosität.“ Der Sieg ging am Ende mit der Wertnote 8,7 an den 17-jährigen Sebastian Honold auf Lacrosse aus Memmingen. „Bei dem Sieger war deutlich sichtbar, dass er sein Pferd immer schon deutlich vor den treibenden Hilfen hatte“, lobte Geilfus. Er sei während des Parcours ganz ruhig geblieben, habe von Anfang an einen sehr guten Rhythmus gefunden und ein gutes Gefühl für die Distanzen gezeigt. „Aber in der Spitze war es eng – mit 8,7, 8,6 und zweimal 8,5. Dazwischen liegen nur Nuancen, das wird sicher ein spannendes Finale am Sonntag.“ Mit 8,6 folgte Cecilia Huttrop-Hage auf Platz zwei vor Tippi Heineking und Frieda Raupach mit je 8,5 auf Platz drei.

Die Teilnehmer des HGW-Bundesnachwuchschampionats haben am morgigen Samstag ‚frei‘. Der Samstag beginnt um 9.30 Uhr mit der dritten und letzten Prüfung für die Teilnehmer des U25-Springpokals der Stiftung Deutscher Pferdesport, dem Preis der Familie Müter. Höhepunkt des Samstags ist das VEOLIA Championat ab 15.00 Uhr, einer 1,50-Meter-Springprüfung mit Siegerrunde.

Karten für das internationale Reitturnier gibt es vor Ort auch an den Tageskassen der Volkswagen Halle. Einfach vorbei kommen und ein echtes Jahreshighlight genießen.

ERGEBNISSE Braunschweig VEOLIA CLASSICO 2023

FREITAG, 03. März 2023

01 CSI4*: Preis der Volkswagen AG – Eröffnungsspringen

Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (1.45 m)

Koen Vereecke/BEL Arioso du Bois 0 Strafpunkte 54.48 sec Hannes Ahlmann /GER Tokyo 0 Strafpunkte 54.86 sec Max Haunhorst /GER Carlo 0 Strafpunkte 56.86 sec Jens Wawrauschek /GER MiSANTO Diamant d’Amour 0 Strafpunkte Pius Schwizer/CH Christina 0 Strafpunkte 58.11 sec Kaya Ehning /SUI Cupfer 0 Strafpunkte 58.95 sec

07 CSIYH: Preis der Frau Madeleine Winter-Schulze

Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (1.35-1,40m)

Felix Haßmann /GER C’est la Vie 0 Strafpunkte 63.39 sec Pius Schwizer /SUI Pinky Pie de Libersart 0 Strafpunkte 63.61 sec Mario Stevens /GER Excalibur 0 Strafpunkte 65.16 sec Katrin Eckermann /GER Zoe Blue BTH 0 Strafpunkte 67.00 sec Hannes Ahlmann /GER Coquetto 0 Strafpunkte 67.37 sec Christoph Lanske /GER Comme le vent M 0 Strafpunkte 68.83 sec

15 HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter

gefördert durch die Horst-Gebers-Stiftung In Memoriam Debby Winkler

Nat. Stilspringprüfung Kl. M*

1. Sebastian Honold; Lacross Wertnote 8.7

2. Cecilia Huttrop-Hage; Sir Shutterfly Sein Sohn H.H Wertnote 8.6

3. Tippi Heineking; Canossa Wertnote 8.5

3. Frieda Raupach Stakkata RM Wertnote 8.5

5. Lina Heinzler; Intertoff Wertnote 8.4

5. Ava Ferch; Quintessa Lox Wertnote 8.4

Donnerstag, 02.März 2023:

06 CSIYH: Preis der Kanzlei Dr. Winzer und Kollegen

Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (1.35-1,40 m)