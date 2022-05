Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2022

Hans-Dieter Dreher in seinem Element – Premiere für das CG Elementum Championat von Hamburg



Hamburg – Ein packendes Stechen lieferte die Entscheidung im CG Elementum Championat von Hamburg – nach einer ständig wechselnden Führung setzte sich schließlich Hans-Dieter Dreher mit Vestmalle Des Cotis an die Spitze der Konkurrenz: „Es war ein wahnsinnig schnelles Stechen mit langen Wegen, wir mussten alles riskieren. Mein Pferd ist sehr sensibel und ehrgeizig. Ich bin froh, dass es heute für den Sieg gereicht hat“, freute sich der 50-jährige Baden-Württemberger.

Wie ein Sieg fühlte sich hingegen der zweite Platz für Janne-Friederike Meyer-Zimmermann an, die sich mit Chesmu KJ nur knapp hinter Dreher einreihen musste: „Chesmu springt immer ein bisschen höher, als er muss und er weiß, was er kann. Er hat so mitgefightet und es war ein tolles Gefühl, im hohen Tempo in die Kombination zu reiten. Ich bin beeindruckt, wie er die Aufgaben im Parcours gelöst hat“, strahlte die Pinnebergerin. Überglücklich war auch Mario Stevens aus dem Oldenburger Münsterland. Mit seinem erst neunjährigen Wallach Starissa hat er offensichtlich einen Hochkaräter unter dem Sattel, der ihn im CG Elementum Championat von Hamburg auf Platz drei trug: „Er ist ein ganz besonderes Pferd. Er springt in der Halle, er springt auf Sand, auch hier auf Gras und vor dieser Kulisse – er ist erst neun Jahre alt und ich bin beeindruckt, wie er das gemacht hat. Das Stechen ist super gelungen und es ist toll, hier hinter Hansi und Janne Dritter zu werden.“

Mit der Premiere als Hauptsponsor im Rahmen des Deutschen Spring- und Dressur-Derby fieberte Christoph Gröner – Gründer der Gröner Group, dem Mutterunternehmen der CG Elementum AG – richtig mit. „Es ist schön, dass ich bei so einer schönen Veranstaltung dabei sein darf und dieses Stechen hat meinen Puls kurzzeitig auf 180 gebracht, da konnte man wirklich nicht ruhig danebenstehen. Es war einfach stark, das hautnah erleben zu dürfen“.

Bereits am Vormittag stand die Entscheidung in einer weiteren Traditionsprüfung im Derby-Park an, dem Preis der „Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG“. Es siegte Marcus Ehning (Borken) mit Stargold vor Edward Levu (FRA) mit Uno de Cerisy und Pius Schwizer (SUI) mit Vancouver de Lanore.

Etwa 18.500 Zuschauer fanden am Derby-Donnerstag den Weg in den Derby-Park. Der Derby-Freitag bringt in der FUNDIS Youngster Tour die Entscheidung in der Punktevergabe für das Serien-Ranking. Im Preis der Deutschen Kreditbank AG wird die zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby entschieden, hier geht es zum ersten Mal in der Derby-Woche den IDEE KAFFEE-Wall hinunter. In der Anrecht-Investment Dressurarena treffen sich die U25-Reiter zu ihrer Finalqualifikation im U25 Dressur-Derby im Preis von uvex sports.

Während der Veranstaltungstage ist die Tageskasse geöffnet und für alle Tage sind noch Tickets zu haben. Außerdem gibt es hier auch schon Tickets für 2023. Tickets aus dem Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit für 2022. Aktuell gibt es keine Corona- Vorschriften. Wir bitten die Besucher um Rücksicht und Abstand.

Ergebnisse Donnerstag, 26. Mai 2022:



02 Preis der “Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG”

Erster GCL Competition CSI5*: Erster GCL Competition gegen die Uhr für Teams und Einzelpersonen

1. Marcus Ehning (GER), Stargold 0/69.27

2. Edward Erhebung (FRA), Uno de Cerisy 0/71.77

3. Pius Schwizer (SUI), Vancouver de Lanlore 0/72.16

4. John Withakter (GBR), Equine America Unick du Francport 0/72.53

5. Janne Frederike Meyer-Zimmermann (GER), Messi van’t Ruytershof 0/72.53

6. Tobias Meyer (GER), Greatest Boy – H 0/73.58

03 CG Elementum Championat of Hamburg

CSI5*: Int. Springprüfung mit Stechen

Hans-Dieter Dreher (GER), Vestmalle Des Cotis 0/43.34 Janne Friederike Meyer-Zimmermann (GER), Chesmu MJ 0/43.78 Mario Stevens (GER), Starissa 0/44.71 Philip Rüping (GER), Casallco 0/44.78 Harry Charles (GBR), Romeo 88 0/45.69 Pieter Devos (BEL), Mom’s Coleraine Des Bergeries 0/49.05

41 Preis des Hof Etzer Heide

Deutsches Pony-Dressur-Derby 1. Qualifikation

Clara Paschertz (GER), Da Capo’s Dancing Boy 73.504% Viktoria von Braunmühl (GER), NK Cyrill 70.940% Lennea Höfler (GER), Dexter McDougle 69.829% Sophie Höfler (GER), Cosmopolitan NRW 69.487% Malin Schmorleiz (GER), Don Miguel FH 68.504% Carolin Ehrich (GER), Dancing Daylight NRW 68.419%

Quelle: En Garde Marketing GmbH

Foto: © Longines Global Champions Tour