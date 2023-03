Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg 2023

Alles Derby macht der Mai –

Frühling läutet Countdown auf Turnierklassiker ein

Hamburg – Der Frühling hat begonnen und das bedeutet: Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby ist nicht mehr fern. Fünf Tage dauert der Turnierklassiker und prägt die einzigartige Derby-Woche in Hamburg-Klein Flottbek. Bereits ab dem Turnier-Mittwoch ist die Derby-Stimmung zu erleben, denn es steht schon in die erste Qualifikation für das Deutsche Spring-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE an.

Der Derby-Donnerstag fällt traditionell auf Christi Himmelfahrt und ist somit ein gefühlter Sonntag. Auch das sportliche Programm wird dem gerecht: So treffen sich die Springreiterstars der Fünf-Sterne-Tour zunächst im Preis der „Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG“ und anschließend zum Championat von Hamburg. In der Anrecht-Investment Dressurarena läutet der Grand Prix im Preis der Liselott u. Klaus Rheinberger Stiftung den Start in die Dressurprüfungen ein. Hier entscheidet sich, welche drei Paare aus dem internationalen Starterfeld sich für das 63. Deutsches Dressur-Derby am Sonntag qualifizieren. Für die Springreiter fällt diese Entscheidung am Derby-Freitag in der zweiten Derby-Qualifikation, dem Preis der Deutschen Kreditbank AG.

Der Derby-Samstag steht im Zeichen des Großen Preises. Der exquisite Grand Prix of Hamburg glänzt mit fünf Sternen gekrönt und einem Preisgeld von 300.000 Euro im Programm. Doch auch am Turnier-Samstag darf das Derby-Feeling nicht fehlen und so geht es im Speed-Derby über typische Derby-Hindernisse – und das richtig schnell. In der Anrecht-Investment Dressurarena fallen die Entscheidungen im U25-Derby, dem Grand Prix Special und der Grand Prix Kür gestiftet von Freiherr von Jenisch.

Der krönende Abschluss der Derby-Woche liefert einen Turnier-Sonntag, der nicht voller gepackt sein könnte mit Derby-Entscheidungen. Zunächst dürfen die Non-Professionals in ihr Amateur Spring-Derby der EN GARDE Amateur Trophy. Die erste Blaue Schärpe des Derby-Siegers wird allerdings in der Dressur vergeben. Dem U25-Sieger folgt nun der Sieger im Deutschen Pony-Dressur-Derby. Anschließend wird der Sieger im 63. Deutschen Dressur-Derby gefeiert. Übrigens: Alle Dressur-Derbys werden im Finale mit Pferdewechsel entschieden. Das gibt es so nur in Klein Flottbek.

Im Springstadion kommt inzwischen schon diese ganz besondere Derby-Stimmung auf: zwischen mucksmäuschenstill, wenn Paare sich konzentriert auf den Weg dieses schwersten Parcours der Welt machen. Zwischenapplaus, wenn zum Beispiel der IDEE KAFFEE-Wall und die anschließende Planke fehlerfrei überwunden wurden, große Anerkennung für jeden, der es ins Ziel schafft und Trostapplaus, wenn es nicht geklappt hat. Und dann der frenetische Jubel wenn sie da ist: die Null-Fehler-Runde! Getoppt nur durch das, was den Sieger im 92. Deutschen Spring-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE am Ende erwartet – das ultimative Derby-Fest.

Informationen über den Turnierklassiker in Hamburg Klein Flottbek im Internet: www.hamburgderby.de

Das Kartentelefon ist unter Telefon 01805 – 119 115 erreichbar.

(Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr).

Quelle: Kirsten Maier

Foto: © sportfotos-lafrentz.de