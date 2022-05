Kathleen Kröncke siegt im Dressur-Derby

Kathleen Kröncke siegt im Almased 62. Deutschen Dressur-Derby



Hamburg – Sie ist einfach eine Derby-Queen. Kathleen Kröncke – vielen besser bekannt unter dem Nachnamen Keller – hat sich nach 2011 erneut das blaue Band der Derby-Siegerin gesichert. Ihr eigener Partner war Hampton Court und auch die Pferde ihrer Konkurrenten wusste die 32-Jährige in Szene zu setzen. Im Finale des Almased 62. Deutschen Dressur-Derby verwies sie Frederic Wandres, der Dom Perignon mit in den Pferdewechsel brachte, und Hendrik Lochthowe auf die Plätze. „Ich habe wirklich nicht damit gerechnet“, strahlte Kröncke nach ihrem Triumpf. „Freddy und Hendrik sind so gute Reiter. Es war unglaublich, die Pferde von den beiden waren toll zu reiten und haben es mir sehr leicht gemacht.“

Bestes Pferd war Bricco Brione von Hendrik Lochthowe, der mit allen drei Reitern Ergebnisse über 70 Prozent lieferte: „Er hat mit den beiden gezeigt, wie gut er zu reiten ist und er war dieses Wochenende wirklich motiviert und auf den Punkt vorbereitet“, schwärmte Lochthowe von seinem langjährigen Sportpartner. „Ich freue mich riesig, dass die beiden so gut mit ihm zurechtgekommen sind.“

Strahlende Siegerin im Deutschen Pony-Dressur-Derby präsentiert von Selleria Equipe war Viktoria von Braunmühl vor Sophie Luisa Duen und Coralie Zumbansen. „Es war eine tolle Herausforderung“, erzählte Viktoria von Braunmühl: „Es ist tatsächlich schwer zu glauben, es ist noch nicht so richtig angekommen, dass ich gewonnen habe. Mit ihren Ponys NK Cyrill, Cosmopolitan NRW und Amicelli lieferten die drei U16-Reiterinnen ein tolles Finale mit Ponywechsel in der Anrecht-Investment Dressurarena, bei dem NK Cyrill als bestes Pony hervorging.

Das nächste Deutsche Spring- und Dressur-Derby findet statt vom 17. bis 21. Mai 2023. Tickets sind ab sofort buchbar. Das Kartentelefon ist unter Telefon 01805 – 119 115 erreichbar.

(Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr). Tickets aus 2020 behalten ihre Gültigkeit. Informationen über den Turnierklassiker in Hamburg Klein Flottbek im Internet: www.hamburgderby.de

Ergebnisse Sonntag, 29. Mai 2022:

34 Almased 62. Deutsches Dressur Derby Dressurprüfung mit Pferdewechsel

Kathleen Kröncke (GER), Hampton Court 206.833 Frederic Wandres (GER), Dom Perignon 205.033 Hendrik Lochthowe (GER), Bricco Barone 203.866

43 Selleria Equipe präsentiert: Deutsches Pony-Dressur-Derby-2022

Dressurprüfung mit Pferdewechsel – national

Viktoria von Braunmühl (GER), NK Cyrill 213.700 Sophie Luisa Duen (GER), Cosmopolitan NRW 204.550 Coralie Zumbansen (GER), Amicelli 202.900

Quelle: En Garde Marketing GmbH

Foto: © Thomas Hellmann