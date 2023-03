59. Mannheimer Maimarkt-Turnier: Online-Ticketvorverkauf gestartet!

Wieder Nationenpreis der Springreiter im MVV-Reitstadion Mannheim

Der Kartenvorverkauf für das 59. Maimarkt-Reitturnier hat begonnen. Vom Donnerstag, 4. Mai, bis Dienstag, 9. Mai, trifft sich die internationale Reitsportelite bei diesem Reitsportklassiker zum Auftakt der „grünen Saison“ zu Wettbewerben im Springen und Dressur im MVV-Reitstadion in Mannheim, und auch die weltbesten Para-Equestrians werden wieder erwartet. Nicht nur bei der „Badenia – Großer Preis der MVV“ – am Maimarkt-Dienstag wird das MVV-Reitstadion prall gefüllt sein: Zum zweiten Mal in Folge ist der Reiter-Verein Mannheim Gastgeber des Longines EEF Nationenpreises. Zu diesem „Länderspiel“ treten am 7. Mai Equipen aus zehn Nationen gegeneinander an, darunter auch Weltmeister und Olympiasieger Schweden mit dem Doppel-Weltmeister Henrik von Eckermann an der Spitze. Im vergangenen Jahr hatten sich die Schweiz und Deutschland einen wahren Krimi um den Sieg geliefert. Das Besondere: Nur zweimal im Jahr hat Deutschland „Heimspiel“ bei einem Nationenpreis, der zweite Nationenpreis findet traditionsgemäß in Aachen statt. In der neuen Drei-Sterne-Serie des Europäischen

Reitsportverbandes (EEF) ist Mannheim als Austragungsort bis 2025 gesetzt.



Erstmals können Pferdefreunde in diesem Jahr ihre Sitzplatz-Tickets für die überdachte Haupttribüne bequem online buchen: Dank einer Partnerschaft mit dem iTicket-Anbieter Millenium Lab GmbH. Dafür wurde ein Relaunch des Internetauftritts des Maimarkt-Turniers vorgenommen und die Website in Zusammenarbeit mit Performance One komplett neugestaltet. „Ein zeitgemäßer Internetauftritt mit der Möglichkeit der Online-Buchung war uns eine Herzensangelegenheit, um die Abläufe für die Zuschauer deutlich zu vereinfachen“, sagt Turnierchef Peter Hofmann. „Die Fans können ihre Karten über die Homepage bestellen und beziehen – auch Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“ Höhepunkte der sechs Turniertage sind der Longines EEF Nationenpreis am Sonntag und die abschließende „Badenia“ am Dienstag (Titelverteidiger ist André Thieme aus Plau am See) sowie das Maimarkt-Championat um den „Preis der Firma Berrang GmbH“ (Vorjahressieger David Will/Dagobertshausen) der Springreiter am Samstag, 6. Mai. In der Dressur – insgesamt sind vier Prüfungen auf Vier-Sterne-Niveau ausgeschrieben – stechen die Piaff-Förderpreis-Wertungsprüfung um den „Preis der Liselott-Schindling-Stiftung“ der U25 und der Grand Prix Special um den „Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung“ am Montag hervor. Hier stehen am Dienstag der „Preis der Nürnberger Versicherung“, die Qualifikation zum Finale um den NÜRNBERGER BURG-POKAL im Dezember in Frankfurt, und die Grand Prix Kür um den „Preis der GBG-Raum der Zukunft“ auf dem Plan. Herausragend in den Dressurprüfungen: Die olympische Gold-Equipe von Tokio mit Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), Dorothee Schneider (Framersheim) und Isabell Werth (Rheinberg).